Herráiz: "En La Palma está todo por hacer y tienen que llegar las ayudas prometidas"

Seguimos en 'La Mañana delFin de Semana' de COPE. Es el día después de Navidad, en medio de un fin de semana que es infinitamente más festivo de lo habitual, pero, ¿a qué no hay nada mejor que madrugar un domingo?

Hemos pasado la primera etapa de la Navidad. Es el último domingo del año y dentro de justo una semana habremos estrenado ya el 2022. El tiempo hoy anuncia cambios que se van a notar más durante la semana que estamos a punto de estrenar.

De momento, este domingo suben ya las temperaturas de forma general salvo en el Mediterráneo y en Andalucía occidental donde se quedan como esos días. Las máximas estarán por encima de los valores normales. Y si buscamos lluvias, hoy nos tenemos que ir a Galicia, en concreto al oeste de esta comunidad que es donde van a ser más intensas.

Vamos a comenzar la última semana del año y seguro que te preguntas qué tiempo vamos a tener en Nochevieja. Los meteorólogos nos dicen que es pronto todavía para establecer un pronóstico preciso. Lo que es seguro es que, tras el fin de semana de Navidad, llega un anticiclón. Lo adelantado el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.

Hoy hay un sonido que llevamos esperando desde el 19 de septiembre. Un anuncio que confirma todas las previsiones. Una confirmación que es un punto y seguido porque queda mucho tajo por delante.

Es el consejero canario de Administraciones Públicas con un mensaje que perfectamente podríamos poner en bucle porque era la noticia que deseaban todos los palmeros y que ha tardado en llegar. Quitando los 13 últimos días -que es el tiempo que el volcán de Cumbre Vieja lleva en calma-, han estado en vilo escuchando un rugido.

Así desde el 19 de septiembre hasta el 13 de diciembre que es cuando empezó su letargo. 85 días y 8 horas, un volcán que empezó en verano, siguió en otoño y cuya actividad se ha dado por finalizada en invierno. Nunca antes un volcán había estado tanto tiempo activo en la isla de La Palma. El Tajuya tenía ese récord desde 1585, pero entonces fueron 83 días y ahora 85.

Hay algunos que han preferido quedarse con la espectacularidad de un fenómeno que ha dejado a su paso una imagen de gran destrucción, con más de 1.200 hectáreas arrasadas y cerca de 3000 edificaciones destruidas.

Una de las imágenes más impactantes, que refleja a la perfección la destrucción del volcán la vimos cuando caía la torre de la iglesia también en Todoque, una semana después de que el volcán entrara en erupción.

¿Y a partir de ahora qué?

Queda todo por hacer. Miles de palmeros sin casa, servicios esenciales que han quedado destruidos y, en definitiva, reconstruir buena parte de la isla de La Palma. En el Valle de Aridane hay zonas sin luz, sin agua, con carreteras destruidas. Se ha solucionado lo urgente y ahora llega lo importante. Toca seguir trabajando y lo inmediato es continuar haciendo mediciones para analizar los movimientos sísmicos que se siguen produciendo y también si los indicadores confirman la nula actividad del volcán. También hay que seguir analizando la calidad del aire.

Esto lo inmediato. También urge la vuelta a casa de los que permanecen evacuados y cuya vivienda no se ha visto afectada. En COPE hemos pulsado dos casos opuestos. Dos familias de los Llanos de Aridane que han estado viviendo en el interior de un vehículo. En el caso de Ricardo en una caravana. Allí llevan tres meses con su hijo pequeño. Nadie les ha dicho todavía una previsión aproximada para volver a su casa. De momento, lo llevan con toda la resignación que se puede.

Este es un caso más de los cientos de familias que todavía no han podido volver a sus casas. En el lado opuesto, en COPE hemos conocido a José. Durante estos dos últimos meses ha vivido en un furgón junto a su mujer, Elsa, de 72 años. Ellos han tenido suerte. En las vísperas de Navidad pudieron volver a su casa y han celebrado estas fiestas en familia.

Dos realidades diferentes, opuestas, que reflejan muy bien la situación que todavía hoy se vive en La Palma.

DISCURSO DEL REY

Y en este día 26 de diciemrbe, es muy habitual que se analicen las reacciones al discurso del Rey. Si ponemos en fila las de este año y las comparamos con las de años anteriores, pues no encontramos excesivas diferencias. Los actuales socios del Gobierno, especialmente desde Podemos y los separtistas, aprovechan para cargar contra la Monarquía, con mofas incluidas. Y el resto, también lo de siempre. El PSOE sin cargar excesivamente la suerte en la defensa del discurso, más bien de perfil, sin defender la figura del Rey, y PP y Ciudadanos, sí, en apoyo no solo las palabras del Rey sino también a su figura. Sorprende el calculado silencio de Vox. Ningún dirigente de Vox ha valorado el mensaje de Felipe VI, dando a entender que no están de acuerdo, por aquello de que no les ha parecido lo suficientemente rotundo y contundente.

Las vacunas funcionan y se nota en la menor presión hospitalaria, tanto en planta como en UCI



El Rey habló de la pandemia, de la recuperación económica y de uno de sus clásicos: la Constitución.

Respeto para una Constitución que los actuales socios del Gobierno de Pedro Sánchez, no solo cuestionan. Atacan e incumplen siempre que pueden. En cuanto a la situación del rey emérito, Felipe VI no mencionó en ningún momento a su padre. Esto ha sido habitual en sus discursos de los últimos años y, tal y como se esperaba, no se refirió a la posible vuelta a España de don Juan Carlos. La justicia suiza archivó la causa contra el emérito el 13 de diciembre y ahora toca esperar los movimientos de la fiscalía española que decidió ampliar la investigación seis meses más. ¿De quién depende la fiscalía, que diría Sánchez? Pues eso.

PANDEMIA

Y luego seguimos pendientes de la evolución de la pandemia en España. Si miras a tu alrededor, en tu familia, en el grupo de amigos o en tu entorno más cercano, la noticia es que no te encuentres ningún positivo. Raro es que no lo tengas. Eso ha alterado muchas de las celebraciones de estos días. La cena de Nochebuena o la comida de Navidad se ha ido al traste en muchas familias porque, bien ha aparecido un positivo, o un contacto directo con un contagiado.

¿A que todos conocemos a alguien que ha tenido que pasar la Nochebuena y la Navidad aislado? Sanidad no actualizará las cifras hasta el lunes. El último dato registrado indica una incidencia de 911 casos por cada 100.000 habitantes. De miércoles a jueves, subió 127 puntos, lo que apunta a que el lunes se habrá superado el millar de contagios por cada 100.000 habitantes.

Lo confirman los datos de las comunidades autónomas que hoy sí han actualizado sus cifras. Cataluña contabiliza en las ultimas 24 horas casi 17.000 positivos. Hace una semana 7.500. Galicia ha notificado 3.100 nuevos casos. El sábado pasado, menos de la mitad, 1250.

La historia se repite pero con una diferencia muy evidente respecto a 2020. Hace un año, un 25 de diciembre en España se ultimaban los preparativos para iniciar el proceso de vacunación. Hoy, el 90% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa. Y eso se nota en los hospitales. Hace un año había más de 11.000 personas hospitalizadas por coronavirus. Ahora, no llega a 8000. Entonces la incidencia era de 253 positivos por cada 100.000 habitantes, hoy roza el millar. Conclusión: las vacunas funcionan y se nota en la menor presión hospitalaria, tanto en planta como en UCI.