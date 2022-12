Antonio Herraiz: "No es que la pandemia haya desaparecido, la suerte es que en España la tenemos controlada"

Buenos días. Sigues en La Mañana del Fin de Semana de COPE, estamos a 31 de diciembre pero si miramos el tiempo que vamos a tener hoy parece que es 30 de abril. Estamos ante el fin de año más cálido desde que hay registros. Las máximas van a llegar o van a superar los 20 grados. Ahí están los 23 que van a alcanzar en Valencia o los 22 de Murcia y de Málaga. Y no solo en el Mediterráneo. En Bilbao y en San Sebastián también van a llegar a los 20 grados.

La subida de las temperaturas va a ser general salvo en el tercio noroeste de la península. Se esperan precipitaciones fuertes en el oeste de Galicia y fuertes vientos en esta comunidad y en el entorno de la Cordillera cantábrica.

Hoy el día viene marcado por un sonido para el que faltan justo 18 horas.

Es un día celebrado en todo el mundo. Es el sonido que en España marca el cambio de año. Las campanadas. Estas son de la Puerta del Sol de Madrid, pero el reloj de la plaza de tu pueblo, el de tu ciudad. Todos van a servir para dar paso a 2023. Y otro sonido que se va a repetir, fundamentalmente, por la mañana de este 31 de diciembre, es el de mercados llenos para realizar las compras de última hora.

¿El comentario más repetido en el súper y en los grandes mercados? Los precios, lo caro que está todo. Estamos hablando de que vamos a cerrar el año con los precios un 8,4% más caros que al finalizar 2021. Esto no lo veíamos desde 1986.

Es verdad que la tendencia se ha relajado en esta recta final del año. Llevamos cinco descensos consecutivos. Y esa senda a la baja es positiva. Lo confirma el dato de diciembre: un 5,8%, un punto menos que en noviembre.

Esto es lo positivo. No es que los precios bajen. Es que se modera la subida. Y, dirás, “yo no lo noto cuando voy a comprar”. Ahí está el problema. En una buena parte de la cesta de la compra. En el dato que excluye el precio de la energía y los productos frescos. Es lo que se conoce como inflación subyacente. Ha escalado hasta el 6,9% que son seis décimas más que el mes pasado. Y ahora mismo, este indicador, el subyacente, supera al índice general.

La perspectiva es que esa moderación se consolide, pero vamos a seguir con precios disparados. Lo señalaba a COPE, Massimo Carmeli, doctor en Economía y profesor de la Deusto Business School.

De momento, mañana entra en vigor una de las medidas aprobadas por el Gobierno. Elimina el IVA al pan, a la leche, a los huevos, a la fruta, a las verduras... Era del 4%, se queda en el 0. En el caso de la pasta o el aceite, pasa del 10 al 5%.

Esta es la de cal. En el capítulo de noticias que obligarán a rascarnos un poco más el bolsillo está la eliminación del descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible. Esa bonificación, a partir de mañana, pasa de ser general, para todos los conductores, a limitarse a determinados sectores. Ahí aparece el transporte profesional, la agricultura o la pesca.

El lunes es festivo en cinco comunidades autónomas y hasta ese dia se prevén más de 4 millones de desplazamientos por carretera, por lo que hoy va a ser un día de mucha afluencia en las gasolineras.

Se retira la bonificación de 20 céntimos de forma general, una decisión en la que encontramos opiniones diversas. ¿Dónde no coinciden? Pues en la justificación para retirar esta medida. Los que la apoyan dicen que una medida de carácter general como esta beneficia a las clases más altas, que son las que tienen más posibilidad de coger el coche. En el lado opuesto, los que defienden que se mantengan, dicen que ese mismo criterio se puede aplicar también al descuento del IVA en el precio de la electricidad y del gas. Las clases más altas, tienen casas más grandes y gastan más.

En todo caso, es una medida que ha confirmado un error de cálculo del Gobierno. Todavía hay que comprobar la factura de esta medida, pero ha estado un 30% por encima de lo que había previsto el Ejecutivo. Por poner dos ejemplos de los dos meses con más movimiento en las carreteras. Julio y agosto. El gasto para el Estado rondó los 800 millones de euros cada mes, cuando el coste mensual previsto fue de unos 470 millones de euros. Esta es una de las razones que ha llevado al Gobierno a suprimir los 20 céntimos.

Es una de las noticias de este último día de 2022, Un fin de año sin ningún tipo de restricción por la pandemia, después de dos nocheviejas en las que el coronavirus nos mantuvo en vilo, especialmente en 2021.

No es que la pandemia haya desaparecido. La suerte es que en Europa y, por tanto, en España la tenemos controlada. ¿Y en China qué? De China hay que decir que es uno de los regímenes más opacos del mundo. Y con esa premisa, no conviene lanzar una alerta general. Es verdad que ese oscurantismo está llevando a los países más próximos y a otros que no lo están, como el nuestro, a intuir que la situación es más complicada de lo que nos están diciendo.

Antes de contar el anuncio del Gobierno de Sánchez de que se van a aumentar los controles a los viajeros que vengan de China, quiero que escuches al virólogo Estanislao Nistal.

Conclusión. No estamos ni mucho menos al principio de la pandemia. Esa supuesta explosión de casos en China puede traspasar fronteras, pero, nos dicen los que saben, y lo hemos escuchado, que, aunque aumente la incidencia, los casos no serán graves. Estamos vacunados y llevamos mucho tiempo conviviendo con el virus.

La novedad son las medidas anunciadas por Sanidad. Desde hoy, el primer vuelo afectado llega a las seis de la tarde, a los viajeros que lleguen a los aeropuerto españoles procedentes de China se les realizará un control documental, visual y de temperatura. También se les realizará una prueba diagnóstica. Un test rápido.

En principio, Sanidad anunció que esa prueba solo se realizará a aquellos que no certifiquen que tienen la pauta completa. ¿Será suficiente? La Comunidad de Madrid dice que no y pide que ese test se haga a todos, independientemente de si certifican tener la pauta de vacuna o no.

Ese primer paso lo toman porque a partir del día 8, China reabre sus fronteras y se han disparado la venta de billetes de avión. Llevan tres años cerrados, con una política de covid cero que ha generado protestas insólitas y ha obligado a rectificar al régimen. Ahora, los que quieran salir tendrá que revisar las condiciones que se imponen en el país al que viajen. Es el caso de Álvaro Castels, un investigador que vive en China y que tiene pensado en venir a España en unos días.

Lo de implantar más medidas, más controles, está muy bien, seguro que es necesario, pero después de tres años de pandemia, y en un día como el de hoy, nochevieja, no me encontrarán sumándome a esa carrera del exceso de alarmismo. Prudencia, sí. Histerismo, no. Disfruten.