Herráez: "Hay aprender a convivir con el virus, pero ¿hasta cuándo va a ser un problema de salud pública?"

“Buenos días. Sigues en La mañana de Fin de Semana en un domingo en el que hemos empezado a las seis y en el que has llegado a tiempo porque nos queda sitio y sobre todo ganas de que nos acompañes. ¿A que no hay nada mejor que madrugar en domingo?

A esta hora hay pocos cambios en cuanto al tiempo. La noche ha sido muy gélida en puntos de los Pirineos y del interior de la Península, con termómetros bajo cero en puntos de Cuenca, de Ávila, de Segovia… Si miramos más allá, la previsión trae cambios que se van a notar, especialmente, en las horas centrales del día. Entra un anticiclón que se va a mantener a lo largo de la semana y que trae ascenso de las temperaturas. No hay que confiarse porque durante el mediodía, al sol, la estancia es agradable, pero en cuanto se pone el sol y, especialmente, por la noche se instala el frío, que es lo normal en esta época.

De momento, hoy las lluvias se van a mantener en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos.









Lo que se mantiene también es la tendencia al alza de la variante del coronavirus. Ya sabes que, hasta mañana lunes, Sanidad, el Ministerio, no actualiza sus registros, pero el fin de semana sí lo hacen muchas CCAA. Y ahí encontramos el caso de Galicia, donde los contagios siguen subiendo, pero se frena la velocidad. Es una de las regiones con menor presión hospitalaria por coronavirus junto con Murcia, Extremadura y Andalucía. Y el de Galicia no es un caso único.

En el otro extremo, encontramos a Cataluña. Que ha vuelto a superar el récord de casos en toda la pandemia. Esta semana y, sobre todo, la siguiente van a ser claves para confirmar si se ha llegado ya a la cima de la sexta ola, si el pico se va alcanzar pronto y si, de forma general, se empieza a suavizar la curva al alza que ha dejado un millón y medio de contagios solo esta Navidad. En La Mañana del Fin de Semana de COPE le hemos preguntado al epidemiólogo Manuel Franco, que es el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Fija ese pico para finales de enero.

Lo inmediato pasa por conocer cómo es la vuelta al trabajo tras las vacaciones -seguro que hay muchos que no han parado de trabajar ni un solo día y están gritando “pero qué vacaciones-; y pasa, también, por comprobar cómo afecta la vuelta al cole a partir de mañana lunes.

Se ha demostrado que es fundamental que los colegios, institutos y universidades estén abiertos, operativos. También se ha demostrado que son espacios seguros. El nivel de contagios en las aulas es muy pequeño. Desde mañana, lo único que cambia es el número de positivos que tiene que haber en una clase para que se confine a todos. Como recomendación, si hay cinco contagiados en los mismos siete días, hay que mandar a todos a casa. Antes eran tres contagiados. Ahora, cinco o el 20% de los alumnos enfermos.









No deja de ser una medida casi testimonial, que en realidad es la única recomendación que lanza el Gobierno en este ámbito y que se comunicó el viernes apenas tres días antes de que se reinicien las clases. Los efectos prácticos van a ser muy limitados.

Las autoridades lo siguen fiando todo también a la vacunación entre los más pequeños. Ahora mismo, hay en torno a un 32 % de menores entre 5 y 11 años con una dosis. Se espera que tenga un empujón después en estos primeros meses del año, en los que se va a intensificar también la tercera dosis en los adultos, la dosis de refuerzo. Se ha demostrado que la vacuna es eficaz y es el elemento, el único, que lleva al Gobierno y a la ministra de Sanidad Carolina Darias a presumir de su gestión en esta pandemia.









Y es el gran éxito de esta pandemia, pero no es una medalla que deba colocarse el Gobierno, como hace habitualmente. El éxito de la vacunación es, primero, de los sanitarios que están en primera línea. Se han adaptado a espacios, como polideportivos, iglesias, plazas de toros, donde se ha puesto la inyección de forma masiva en lo que hemos llamado vacunódromos. Segundo, aquí hay que destacar el papel de las Comunidades Autónomas, que son las que han gestionado todo el proceso con muy pocas indicaciones. Y tercero, es un éxito de la responsabilidad individual. El 90% de los españoles mayores de 12 años, de forma voluntaria, ha decidido ponerse la vacuna. Y esto no es mérito del Gobierno, precisamente.

Preocupación en los coles: cómo cubrir las bajas de los profesores

Volviendo a la vuelta al cole, además de esa pequeña novedad, esa recomendación para confinar toda una clase o no, preocupa cómo se van a cubrir las bajas de profesores. A esta hora, a 24 horas para volver a las aulas, son los propios centros en la mayoría de los casos los que van cubriendo las bajas, los que se organizan para sustituir a los profesores que están contagiados. Los sindicatos piden a la administración que se realicen las sustituciones de forma inmediata y en seguida preguntamos al director de un colegio, en este caso de un centro de Sevilla, con el que vamos a hablar en unos minutos. A ver cuál es la realidad.

No van a ser fáciles esas sustituciones. No se encuentra tan rápido a un profesor que quiera cubrir una baja de 4, 6 u ocho días únicamente. Y ya.

En COPE hemos hablado con Elsa Vahillo. Es profesora en un colegio de la Comunidad de Madrid. Dio positivo hace unos días y está a la espera de cumplir los siete días que marca el protocolo para incorporarse a las aulas.

Pues dependiendo del nivel de contagios entre los profesores, puede que haya complicaciones a la hora de encontrar sustitutos.

El desafío de Bildu a la democracia

Al margen de la pandemia, las manifestaciones proetarras a favor de los presos cumplieron el guion. Casi 200 marchas, más o menos numerosas, en las que se pidió el fin de lo que ese entorno sigue denominando dispersión de los presos. También reclamaron más beneficios para los asesinos de ETA. Manifestaciones apoyadas también por los sindicatos y por un partido que está en el Gobierno como es Podemos.

A los proetarras hay una cosa que no se les puede reprochar. Cuando la banda asesinaba, de forma mayoritaria reivindicaban o reconocían los atentados.









No ocultaban la autoría. Ahora que no matan, que su actividad es de guante blanco y se ciñe a los despachos, siguen siendo igual de claros. Por eso, aunque repugne, no hay que pasar por alto lo que dice el líder de Bildu. Es un desafío a la democracia, pero es un desafío fundamentado. Sabe que el Gobierno de coalición depende de ellos. Y por eso Bildu ha aprobado los presupuestos a Pedro Sánchez. A cambio de muchas concesiones.

Encima de todas sus pretensiones sigue estando la independencia del País Vasco y Navarra. Y no lo ocultan. Y paso a paso, van consiguiendo amarrar más competencias y más objetivos dentro de su estrategia.

Se puede decir más alto, pero no más claro. Otegi habla de recuperar la estatalidad que no es otra cosa que conseguir una independencia que nunca ha tenido el País Vasco. ¿Va a contestar de forma rotunda a esto Pedro Sánchez? A nadie se le olvida la cantidad de veces que el líder del PSOE ha renegado de Bildu, para luego traicionar a sus propias palabras y terminar pactando con ellos.









Y Sánchez de perfil en el asunto Garzón

Aunque se lo recuerden muchas veces, ni se sonroja. Con el asunto de la polémica de Alberto Garzón, tampoco. Pedro Sánchez ha conseguido que todas las miradas se dirijan al ministro de Consumo, ha conseguido que los focos se dirijan a Garzón, mientras él sigue a lo suyo, se pone de perfil cuando es el gran responsable de mantenerlo en el consejo de ministros.

En esa estrategia han participado, le han ayudado, presidentes como Page, Lambán o aspirantes como Luis Tudanca, que no parte con muchas opciones en las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León. Y Tudanca se va a estar acordando de Garzón hasta ese mismo día.

El ministro dijo lo que dijo. No criticó la ganadería de forma general. Eso es verdad. Solo la intensiva. Pero lo que hizo es ensuciar la imagen del conjunto, sembrar una sombra general para vender en un medio internacional que parte de la carne que exportamos es de mala calidad. En el PP, Pablo Casado señala directamente al responsable de esta polémica. Y no es solo Garzón”.

