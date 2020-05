Correas: "Cada vez que Sánchez anuncia una prórroga, independentistas y nacionalistas se frotan las manos"

Audio

Este lunes aproximadamente el 70% de la población española estará en la Fase 2 de la “desescalada”. Quedarán todavía en la Fase 1 la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, parte de la provincia de Lleida y toda la región de Castilla y León, salvo la comarca de El Bierzo, que si avanzará a la Fase 2.

Además, como viene siendo habitual, 4 islas españolas La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en Canarias, y Formentera en Baleares avanzarán directamente a la Fase 3. Esta fase ya implica duplicar los aforos permitidos y, por ejemplo, a una boda pueden acudir hasta 150 invitados si es en exterior y 75 si es en recinto cerrado. Algo parecido ocurre con los velatorios. Se aumenta el número de personas a 50 si es en abierto y la mitad si tiene lugar en un espacio cerrado.

En esta Fase 3, las reuniones sociales también alcanzan un máximo de 20 personas, las terrazas ya pueden alcanzar el 75% de ocupación e incluso se puede hacer uso de la barra del bar siempre que se mantenga la distancia de seguridad. También se permite el uso limitado de zonas comunes en centros comerciales, se aumenta el aforo para los hoteles al 50% y los mercadillos ya pueden albergar la mitad de los puestos habituales

Son las indicaciones que da el BOE para la Fase 3. Una pista para lo que puede empezar a ocurrir en buena parte de España a partir del 8 de junio, y ha sorprendido que todavía no se haga mención a la actividad de lugares de ocio y discotecas, que en principio, en esta fase 3 empezaban a ver la luz pero no pone nada en el BOE sobre medidas y condiciones de seguridad. Algo que inquieta al sector que espera al verano como un salvavidas del negocio. Todavía no saben nada y adaptar los locales o encontrar soluciones de control de aforo puede llevar su tiempo por las condiciones específicas de este tipo de ocio... A ver qué pasa esta semana.

Hasta que haya discotecas, las fiestas de cumpleaños pueden ser una opción de ocio pero también de riesgo. De hecho, en varias de estas fiestas se han detectado brotes de coronavirus. Ha ocurrido en Badajoz y ha ocurrido en Córdoba y aquí con glamour incluido ya que uno de los invitados era el príncipe Joaquín, sobrino del rey de Bélgica y además ha dado positivo por coronavirus. ¿Qué hacia su alteza belga en Córdoba, en pleno estado de alarma en España, en una fiesta que sobre pasaba ampliamente el aforo permitido con 27 personas? Esta es una buena pregunta. Todos están ahora en cuarentena.

Mientras se identifican los focos que puedan surgir, España avanza, poco a poco, en esta “desescalada” pendiente de los datos que se recogen a diario sobre la evolución del coronavirus en nuestro país. Los datos oficiales que a pesar de los vaivenes son los que hay.

Ha aumentado un poco la cifra de positivos detectados con PCR, con 271 nuevos contagios. Los fallecidos son 4 más en las últimas 24 horas hasta alcanzar la cifra, oficial, de 27.125 españoles fallecidos. Hoy por cierto, es el quinto día de luto nacional en España.

Una España donde el Gobierno de Pedro Sánchez pretende extender el estado de alarma en unasexta prórrogaen lo que sería ya una triple pirueta política. La quinta prorroga acabó con la firma del PSOE en un acuerdo con Bildu para derogar por completo la reforma laboral del PP.

La sexta prórroga se negocia ya con Esquerra y el PNV como socios preferentes. Hay ya cerrados acuerdos. Esquerra se abstendrá y el PNV, al final, votará a favor. Así que cada vez que el presidente del Gobierno anuncia una prórroga, independentistas y nacionalistas se frotan las manos.

El acuerdo con Esquerra contempla que a partir de la Fase 3, sean las comunidades las que asuma la mayor parte de la “desescalada” salvo en la restricción de movimientos. También se aseguran que la Generalitat pueda gestionar el dinero que le corresponda de los fondos europeos para la reconstrucción. Al final, paradojas de la vida, son los independentistas o nacionalistas lo que tienen la llave para que todos los españoles sigamos o no en estado de alarma. Ellos lo están negociando. Ellos ponen el precio.