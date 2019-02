Correas: “Reclamar elecciones no es cosa del pasado, es más bien del futuro porque el presente no da para más”

Tiempo de lectura: 2



A las 12 de la mañana, en la Plaza de Colón de Madrid hay convocada una concentración con el lema “Por una España Unida. Elecciones ya”

La convocatoria surge bajo la necesidad imperiosa de despojar de siglas políticas, al menos hoy, a una sensación común: que esto ya no da para más. Que el Gobierno ha quemado ya todas las naves. Que no es posible dirigir el timón de España en minoría y dependiendo de independentistas que lo que quieren es llevar el barco contra las rocas.

Ya no se trata de que lo reivindique el PP, Ciudadanos o Vox. Se trata de que los propios dirigentes del PSOE han reclamado un cambio de rumbo una vez que se ha intentado y que no hay salida. Es algo de sentido común, por encima de siglas.

Esta es la clave de la convocatoria de la plaza de Colón. Por supuesto no es un tema ajeno a la política, no puede disgregarse de la política porque se pide la convocatoria de elecciones, pero el protagonismo debe de ser de la gente, de la ciudadanía y no de las siglas. En la medida que eso se mantenga, se mantendrá también el éxito de la concentración. Lo demás es política pura y dura.

El Gobierno es consciente de todo esto y es consciente del hartazgo interno y externo. En las últimas horas, la reacción de la dirección del PSOE y del propio Pedro Sánchez ha sido la del recurso fácil, de manual. Desacreditar la convocatoria tirando de un clásico. Como es una manifestación contra un gobierno de izquierdas, es una manifestación de ultra derecha. Lo que Sánchez describe como una España en “blanco y negro”.

Pero lo de la unidad de España no es una cosa del blanco y negro. Es un pilar de la España democrática reconocido en la Constitución de 1978. Reivindicar la unidad de este país en el que vivimos no nos hace carcas, filofascistas, o retrogrados. Reivindicar la unidad de España nos hace ciudadanos libres, en un país libre en el que creemos como conjunto y como sociedad. Con todos sus defectos pero también con todas su virtudes.

Se trata de reivindicar nuestros valores al margen de siglas políticas, reivindicar nuestra historia con sus luces y sombras, construir día a día el espacio en que vivimos, hacerlo mejor en su conjunto. Eso también es reivindicar la unidad de España y no se hace en blanco y negro, se hace en el alta definición.

Reclamar elecciones tampoco es cosa del pasado, es más bien del futuro porque el presente no da para más. Si el PSOE tuviera, digamos 120 diputados, gobernara con soltura y sin depender de nadie, se podrían criticar su políticas pero una concentración para reclamar elecciones no tendría sentido.

Pero es que la realidad es muy diferente. Es que gobierna con 84 diputados, completamente atado y dependiendo de independentistas con los que acaba de romper una negociación. No da para más. La concentración es oportuna y ganará razones cuanto más se vea a la gente y menos cualquier siglas políticas.

Otra cosa es lo que a partir de mañana lunes hagan PP, Ciudadanos o VOX con los resultados de esta concentración de la Plaza de Colón. Esperemos que estén a la altura...