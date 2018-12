Tiempo de lectura: 2



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha valorado en 'La Mañana Fin de Semana COPE' el balance triunfalista que realizó este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre sus siete meses al frente del Gobierno. “Lo entiendo”, ha ironizado “la vida desde un Falcon se tiene que ver de otra forma”. Sin embargo, lamenta el popular, “los españoles que madrugan todos los días, que pagan sus impuestos y ven cómo marcha la economía, ven que están peor”.

En este sentido García Egea se ha referido a diferentes estudios que afirman que “el 77% de los españoles considera que su situación ha empeorado desde que Sánchez es presidente”. “Si tuviera gracia podría ser una inocentada pero es muy serio para el país, por eso vamos a trabajar para que siga el menor tiempo posible en Moncloa”.

En cuanto a la amenaza lanzada por el presidente del Gobierno de intervenir en Andalucía en defensa de las mujeres, al secretario general popular le “sorprende” que sea precisamente esta Comunidad donde sí quiera poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. “Es sorprendente que amenace con aplicarlo en Andalucía y no en Cataluña que es donde se están recortando las libertades”.

Sobre el futuro del gobierno andaluz, García Egea cree que saldrá adelante porque los andaluces no entenderían que no hubiera cambio por la intención de Ciudadanos de frenar a Vox. Un modelo de Gobierno que según ha dejado entrever, podría repetirse en otras regiones.

El popular insiste en que el tiempo del socialismo en Andalucía se ha acabado. “Por muchas excusas que Sánchez intente inventar, el socialismo en Andalucía se ha acabado y va a llegar el momento en que PP y resto de partidos a los que los ciudadanos han dado un papel importante, -Cs y Vox-, hagan posible un nuevo gobierno”.

Los populares no descartan repetir la fórmula de gobierno utilizada en Andalucía, en otras comunidades Autónomas. “Vamos a intentar que el próximo mes de mayo, la izquierda no gobierne para que no siga haciendo daño a ciudades como Madrid o Barcelona. Si sumamos y conseguimos el respaldo suficiente, vamos a intentar ponernos de acuerdo para expulsar a la izquierda de estos ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas”, ha concluido.