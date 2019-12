Paul McCartney, Robbie Williams, Intromusic Festival y más novedades musicales

Paul MacCartney visitará nuestro país, lo único malo es que tan sólo va a ofrecer un concierto y será en Barcelona el 17 de junio. “You are in my Heart” es el nuevo disco que estrena el gran Rod Stewart junto a la Royal Philharmonic Orchestra. “The Christmas Present” de Robbie Williams. El Intromusic Festival se celebra mañana en el recinto de la Feria de Muestras de Pucela y Manolo García estará actuando en el Palacio de Congresos de la Comunidad de Madrid. Y tal día como hoy hace 18 años fallecía George Harrison.