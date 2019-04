Torra se lleva un 'Zas' por sus constantes mentiras sobre Cataluña

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

Herrero argumenta sobre Torra que “cualquiera con un poquito de amor propio, o de decencia, estaría preocupado porque se hubiera aprobado una moción, en el Parlament de Torrent, exigiendo un adelanto electoral. Pero no es su caso. Es la consecuencia de tener alteradas las emociones, la percepción, el pensamiento” Y es que Torra aseguraba sobre este tema: "La moción se aprovecha de la doctrina Llarena. En condiciones normales la habríamos ganado".

Torra concedió una entrevista a Radio 4, de Radio Nacional de España para hablar sobre la convivencia en la comunidad autónoma.

Torra además culpa a Sánchez de “jugar con la convivencia”. Añade Julio César Herrero: “Lo más grande, cuando le da el brote, en el más infame de los delirios, no es cuando opina sino cuando miente con descaro. Ahí se pone loco”.

“Vamos a ver Quim. Una cosita sin importancia. No es el FEO; es el CEO (Centro de Estudios de Opinión). Así que la mayoría social es independentista. Mira, la mayoría respecto al 100% ha sido el 51%, de toda la vida. Y los favorables a la independencia son un 48,4%. ¿Qué son más de los que se oponen, que son un 44,1%? Pues claro. Pero que sean más no te permite decir que la mayoría de la sociedad es independentista. Fíjate. Casualmente el 48,4% valora tu gestión negativamente y eso no es la mayoría social. Y decirlo sí sería feo” reflexiona Herrero.

Así que, por “mentir de tal forma que sólo la medicina podría explicarlo”, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se lleva un… “¡Zas! ¡En toda la boca!”