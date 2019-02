La testigo protegida en un caso de yihadismo denuncia el abandono y pide cambiar de identidad

La historia que viene ahora es tremenda. Nos la descubría nuestra compañera Cruz Morcillo y la publica en el Diario ABC. EL titular es impactante: “Me siento desprotegida, pero creo que he salvado vidas”. Son las palabras de una mujer, una testigo protegida en un caso de yihadismo que acabó con la detención de una persona a la que juzgarán en pocos meses. La vida de esta española, madre de dos niños pequeños, cambió con un anuncio. “Tu vida corre peligro, a partir de hoy dos policías irán a donde tú vayas”.

El juicio contra la persona a la que denunció se celebrará en los próximos meses pero ella lleva semanas angustiada y muerta de miedo, pese a los dos agentes que la protegen. Nadie sabe decirle cuánto durará esa protección ni qué ocurrirá después. Piensa en que el individuo al que denunció saldrá de la cárcel y no se le van de la cabeza las personas extrañas que se han presentado en su negocio mirándola de arriba a abajo.

«Si me quieren cortar el cuello, quién lo evitará. Saben quién soy y dónde vivo, conocen el colegio de mis hijos. Me siento abandonada», dice. Dos semanas antes de que le anunciaran su condición de testigo protegido, esta mujer descolgó el teléfono y marcó el numero de la policía: “Conozco a una persona, la conozco bien y tengo miedo de que vaya a hacer algo malo. Está muy radicalizado. Me ha enseñado vídeos e imágenes”. Esa fue la denuncia que cambió su vida.

El hombre fue detenido como miembro de una célula yihadista y ahora está en prisión. El atestado policial recoge que el atentado estaba en “vías de planificación”.

Ahora vive en una angustia constante, está muerta de miedo. Denuncia el abandono institucional y la falta de información. No quiere dinero, dice que lo único que puede tranquilizarla es abandonar su casa, irse a otra ciudad y cambiar de identidad. La historia es tremenda pero aún así, ella lo tiene claro: “Me siento desprotegida, pero creo que he salvado vidas”.