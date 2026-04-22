Santiago Muñoz Machado, director de la RAE: "España fue muy partidario del mestizaje cuando llegó a América, a diferencia de otros países colonizadores no extinguimos las culturas primitivas"

La historia de España en América Latina es una de las más complejas y determinantes de la Edad Moderna. Durante siglos, el Imperio español extendió su influencia por gran parte del continente, dejando una profunda huella cultural, lingüística y social que aún hoy sigue vigente. Desde el siglo XVI, la llegada de los españoles transformó las estructuras existentes, generando un proceso de intercambio que marcó el desarrollo de las sociedades latinoamericanas.

A diferencia de otros procesos coloniales, la presencia española dio lugar a una mezcla de culturas que definió la identidad de gran parte del continente. Lengua, religión, tradiciones y formas de organización social se entrelazaron en un fenómeno histórico que todavía hoy es objeto de debate y revisión por parte de historiadores y expertos.

Alamy Stock Photo Un mapa antiguo de América

El mestizaje como rasgo diferencial de la colonización española

En este contexto, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, defiende una visión concreta sobre ese pasado compartido. Durante su entrevista en La Linterna, con Ángel Expósito en la COPE, asegura que “España fue muy partidario del mestizaje cuando llegó a América, a diferencia de otros países colonizadores no extinguimos las culturas primitivas”.

Una afirmación que sitúa el foco en una de las principales diferencias respecto a otros modelos coloniales. Según explica, ese mestizaje no solo permitió la convivencia de culturas, sino que evitó, en muchos casos, su desaparición total. “Ha sido una alternativa a la extinción”, señala.

Más allá del pasado, Muñoz Machado subraya la importancia actual del vínculo entre España y América Latina. “Es una fuerza cultural enorme la que tenemos”, afirma, en referencia al español como lengua común.

Alamy Stock Photo España llegó hace muchos años a América, pero sigue habiendo debate

El director de la RAE recuerda que casi 600 millones de personas comparten este idioma en todo el mundo, lo que supone también “una fuerza política y económica extraordinaria”. En su opinión, esta realidad no siempre es suficientemente valorada, especialmente por los gobiernos.

El análisis de Muñoz Machado se centra en su último libro, De la democracia en Hispanoamérica, donde estudia la evolución política del continente desde el siglo XIX hasta la actualidad. Para el jurista, la democracia es un sistema frágil. “Es una forma de gobierno muy delicada, que requiere atención continua”, advierte.

Según explica, tras las independencias, muchos países latinoamericanos tuvieron dificultades para consolidar estructuras estables. “No se definieron bien elementos clave como el territorio, la soberanía o la población”, indica, lo que facilitó el ascenso de caudillos y élites locales.

Esa inestabilidad inicial ha evolucionado con el tiempo hacia nuevas formas de poder. El director de la RAE alerta sobre lo que denomina “nuevas clases de dictaduras encubiertas”, que se presentan bajo apariencias democráticas.

El español es una fuerza cultural enorme por la cantidad de personas que lo hablan, hemos de gestionarlo bien" Santiago Muñoz Machado Director de la RAE

Del caudillismo al populismo moderno

Uno de los elementos más preocupantes, según señala, es la tendencia de algunos líderes a perpetuarse en el poder. “La gran cruz de la democracia en Hispanoamérica es el personaje que llega al poder por vía democrática y luego no se va”, afirma.

Ejemplos como Venezuela o Nicaragua ilustran, en su opinión, cómo el control de las instituciones puede derivar en sistemas autoritarios. “Lo importante es controlar todos los poderes del Estado”, explica, lo que limita la participación real de los ciudadanos.

El libro también analiza momentos clave como la pérdida de las últimas colonias españolas en 1898 o la creciente influencia de Estados Unidos en la región. Estos episodios, según Muñoz Machado, han condicionado el desarrollo político de muchos países.

Además, destaca fenómenos como el populismo, que han marcado la historia reciente de América Latina. “Ha habido populismos de izquierdas y de derechas que han inspirado a muchos gobiernos”, apunta.

Pese a las dificultades, el director de la RAE insiste en la necesidad de mantener la relación entre ambos lados del Atlántico. “Tenemos el deber de no olvidarnos de América Latina”, afirma con rotundidad.

COPE Existió un gran mestizaje entre España y América

Para Muñoz Machado, se trata de una comunidad cultural única en el mundo, basada en una historia compartida y en una lengua común. “Son los hijos de la cultura europea”, señala, subrayando la importancia de reforzar esos lazos en un contexto global incierto. Las palabras del director de la RAE reabren un debate que sigue muy presente: cómo interpretar la historia de España en América y qué lecciones extraer para el presente.

Mientras algunos critican el legado colonial, otros, como Muñoz Machado, ponen en valor aspectos como el mestizaje y la pervivencia cultural. En cualquier caso, la reflexión continúa siendo clave para entender no solo el pasado, sino también el futuro de las relaciones entre España y América Latina.