''Querida Guardia Civil, se te ha ido del cuerpo el mejor''

Hasta hace unos días, José Manuel era un Guardia Civil más.. Uno de tantos... dispuestos a poner su vida en juego para salvar la de otra persona. Y digo hasta hace unos días, porque desde este lunes toda España le conoce... Ojalá su nombre no hubiese ocupado nunca portadas de periódico por un motivo como este.. pero así fue. A José Manuel lo asesinaron. A sangre fría. Dio el alto a un coche para realizar el control, pero el hombre bajó del vehículo, le robó la pistola y le acribilló a tiros. Luego fue detenido.. tenía antecedentes por violencia contra la mujer, amenazas y robo. Familia, amigos y compañeros del cuerpo despidieron a José Manuel este miércoles.

Se vivieron momentos de muchísima emoción... Sus compañeros se encargaron de portar el ataúd envuelto en la bandera de España... Solo los aplausos interrumpieron el himno de la Guardia Civil.

José Manuel tenía solo 47 años... Su familia estaba desolada.. su mujer, su hija.. no dijeron ni una palabra.. hasta hoy. Lo ha hecho su hija con una carta abierta dirigida a su padre. He de decir que nos hemos emocionado nada más leerla esta mañana. Hay fragmentos que ponen los pelos de punta... Te leo algunos.

“ Querida Guardia Civil... vengo muy triste a contarte que se te ha ido del cuerpo al mejor. Y no es porque sea mi padre, sino porque creo que jamás conoceré alguien tan entregado y único en su trabajo. Y así se nos va... muriendo, como él dice, por « la patria» Su hija, Lucía, ha hablado hace unas horas con Antena 3.. no podía aguantar las lágrimas.

“ Hoy tu hija te dice con el corazón en mil pedazos que gracias, que me siento orgullosa de esta familia... la que llamamos la Guardia Civil. Aunque mucha gente no te quiere, no le hagas caso, no saben realmente lo que es esto, no saben que debajo de cada uniforme hay una gran persona con la valentía y el coraje de ayudar a los demás, y que detrás de ese uniforme hay una gran familia... Papá, no sabes lo orgullosos que estamos de ti. Siempre andando, corriendo, pedaleando... Qué te gustaba estar encima de tu bicicleta y qué celosa me ponía porque decías que era tu segunda hija” “Siempre con ganas, esfuerzo y sacrificio de querer llegar a la cima y has logrado estar hoy en el pico más alto, como a ti te gusta”

La carta termina con un : “Siempre vas a estar en mí. Te amo, papá... VIVA LA GUARDIA CIVIL y VIVA TÚ ”