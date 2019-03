En un pueblo de Palencia aparecen en los buzones sobres con 50 euros

Todo ocurre en Villarramiel...un pueblecito de Palencia de unos 850 habitantes. Desde hace una semana, tienen una mezcla de emociones: sorpresa, curiosidad, perplejidad. No hay otro tema de conversación en sus calles.

Y es que cerca de 20 vecinos de Villarramiel han recibido sobres con dinero en los buzones y bajo las puertas de sus casas. No tienen ni idea de quién es el responsable de este alarde de generosidad.. Así ha contado Nuria Simón como viven en el pueblo esta situación insólita. Nuria es la alcaldesa. Algunos de los vecinos no se lo han terminado de creer. Muchos de ellos han ido al banco para comprobar si esos billetes son de curso legal. Y lo son. Además, algunos de estos sobres iban con mensaje.

Desvelen el misterio o no de dar con la persona que ha decidido repartir felicidad por el pueblo. Hay algo que no me puedes negar: Estos vecinos recordarán siempre la anécdota. Dinero repartido por el pueblo en sobres sin saber su procedencia.