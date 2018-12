“Pese a lo que ha ocurrido con Laura Luelmo, no hay que tener miedo a salir a correr”

La plataforma 'Sincronizadas', runners que entrenan en pareja o por equipos, ha explicado esta encuesta en 'La Linterna'. Cristina Mitre, portavoz de la plataforma, reconoce que ha habido veces en las que se ha sentido insegura y ha decidido dar la vuelta. Este sentimiento es compartido por muchas mujeres.

“Recomendamos a las mujeres que no se queden en casa por miedo porque correr es un derecho que en España nos ha costado mucho conquistar. Antes era masculinizante...”, ha recordado Cristina.

“Pese a lo que ha ocurrido con Laura, no debemos tener miedo a salir a correr solas. Si hay mujeres que se sienten inseguras, que lo hagan con gente acompañadas. Esto no es una solución al problema, pero mientras tanto, nos alegramos de que esto ayude a que muchas mujeres salgan a correr”, ha añadido Cristina Mitre.

“Yo he salido a correr muchas veces y no lo he hecho por caminos porque no me atrevía a salir sola. No somos nosotras las que tenemos que cambiar esto. Nosotras tenemos que seguir corriendo libres, pero desgraciadamente esto ocurre”, concluye la portavoz de la plataforma 'Sincronizadas'.