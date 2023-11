Pedro, rodeado de okupas en su edificio: "Mi psiquiatra me dijo que es como aceptar que alguien se ha muerto"

La okupación sigue siendo un problema para muchos españoles como Pedro, que contaba este jueves en La Linterna que vive rodeado de okupas: es la única vivienda “normal” dentro de su edificio. Y es que explica que tiene sospechas de que se trate de algo organizado, incluso revela que lleva años acudiendo al psiquiatra por esta situación y que la respuesta que ha recibido es similar a que hubiese fallecido un familiar cercano.

Se trata de un drama se ha asentado en nuestro país como una gran preocupación para los propietarios de viviendas, quienes temen que una o varias personas se instalen en un inmueble deshabitado sin su consentimiento. Para que te hagas una idea, según el Ministerio de Interior, las denuncias por ocupaciones de inmuebles aumentaron hasta un 62% de 2017 a 2021, situándose cerca de las 18.000.

Tan solo hay tres comunidades autónomas donde el número de viviendas okupadas se ha incrementado: la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. De estas tres, destaca claramente la Comunidad Valenciana que tiene unos 1.270 okupaciones, lo que supone un incremento del 23%.

Uno de estos casos es el de Pedro.









El drama de Pedro con la okupación



“En ningún momento ha habido libre o normalizada dentro de todo el edificio y, lo que es peor, hay otras casas okupadas, incluso edificios completos okupados”, explica en COPE el afectado por la okupación, que compró hace años un ático en Madrid, en un edificio en el que está ahora “rodeado”.

Además, Pedro explica en La Linterna de que tiene sospechas de que podría tratarse de algo orquestado: “Sí que hay una ligera organización, porque se van pasando las casas entre familiares, conocidos o amigos”. Un de las cosas que más afecta y llama la atención a la vez a Pedro es la respuesta que recibió de su psiquiatra tras años de tratamiento:

“Llevo yendo al psiquiatra desde hace 5 años y con tratamiento psicológico. Y fíjate que me llama la atención que la conclusión de un tratamiento psicológico de un año y medio me viene a decir que es como aceptar que alguien se ha muerto, porque no hay nada que a mí me ampare. Hay para la inmobiliaria, hay para los okupas, pero para mí, que estoy entre medias, no hay nada” Pedro compró un ático en Vallecas en 2010 y tres años después empezaron las okupaciones. Desde 2015 todas las viviendas del edificio menos el suyo, está ocupado.

María José Tarancón, sobre el nivel de okupas en Barcelona



Por su parte, la abogada María José Tarancón explicaba este jueves en Herrera en COPE la "situación de riesgo" que viven en la ciudad condal cuando desalojan a los okupas de las viviendas. Explica la abogada el procedimiento que llevan a cabo una vez el juez determina que “las personas que están en esa vivienda no son vulnerables y están de manera ilegal” por lo que el dueño ya puede recuperar su vivienda. Cuando se produce el lanzamiento, cuenta, “en muchos casos se producen situaciones de riesgo en los que nos tiene que acompañar y ayudar los Mossos”.

En ese proceso también van acompañados de “un cerrajero y el técnico de la alarma” porque como explica “se ha dado el caso que después de recuperarla se ha vuelto a okupar esa casa”.

Una de las cuestiones que se plantean con el tema de la okupación es saber si la persona que vive ilegalmente en nuestra casa y es vulnerable, si tiene derecho a quedarse con mi vivienda, Y en este aspecto hay un matiz a tener en cuenta como señala la abogada “depende de si el propietario es gran tenedor”.

Gran tenedor es aquella personas que tiene 10 o más casas en propiedad. Pero, es un problema que va más allá y que tiene que ver con la vivienda social. Y para entenderlo, Tarancón nos pone de ejemplo un cliente que tiene “con 10 viviendas, que ha heredado con reta antigua de alquiler y que saca 2000 euros al mes, como máximo, para completar la jubilación que ya tiene”. Pues bien, esta persona con la nueva legislación es considerada gran tenedor “tiene la obligación de ofrecer un alquiler social”.