La mujer del parapentista asturiano: ''Si la inmortalidad existiera, tendría el nombre de mi marido''

José Luis no va a olvidar nunca la odisea que ha vivido en los últimos días. Este profesor de secundaria de 60 años, recién jubilado, lleva toda su vida disfrutando de su pasión, el parapente. Así que el pasado viernes decidió lanzarse desde el estado indio de Himachal Prades, un lugar muy conocido entre los aficionados a este deporte. Pero ocurrió algo imprevisto. Una nube se cruzó en su camino y le arrastró poco después del salto. En ese momento sus compañeros le perdieron la pista. Fueron momentos muy tensos, donde no conseguían contactar con él. Tuvieron que pasar 24 horas para poner en marcha el protocolo de emergencias en estos casos, y no fue hasta el domingo cuando un helicóptero pudo peinar la zona. La buena noticia llegaba este lunes. Por fin localizaban a José Luis en perfecto estado de salud. Se encontraba a 4.300 metros de altura en una cumbre totalmente nevada y a 15 grados bajo cero. En ese momento el tiempo no permitía rescatarlo pero sí que pudieron hacerle llegar algo de ropa, medicinas y comida.

Esta mañana, después de toda esta pesadilla, este parapentista ha sido rescatado por las autoridades indias, y poco después lo hemos podido escuchar en Mediodía COPE.

Tras el susto, lo primero que ha hecho es pedir hablar con su familia, o por lo menos que les avisaran de que se encontraba bien. No ha tardado en hacerlo con su mujer, con Asun, y también ha sido aquí, en COPE.

Su familia le está esperando con los brazos abiertos, y aunque Asun ha reconocido que lo han pasado muy mal, están felices al poder comprobar de que José Luis está bien y de momento, sin ganas de repetir una aventura similar. Solo de disfrutar de una buena cena, un buen vino y dormir.

Dice Asun que si la inmortalidad existiera, tendría el nombre de su marido, de José Luis, y después de escuchar su historia, no le falta razón.