Mariano, con 83 años, recibe una carta inesperada y desde entonces sus viernes ya no son iguales

Mariano vive en una residencia de mayores, tiene 83 años. Por su parte, Iván trabaja en una farmacéutica y, cada viernes, conduce casi 1 hora para ir a visitar a Mariano. Ya es tradición ir al bar de enfrente de la residencia a tomarse unos vinitos y picar un poco de jamón serrano mientras hablan de la vida.





Una amistad intergeneracional gracias a una carta

Mariano e Iván se conocieron el año pasado, en estas fechas, gracias a la iniciativa 'Una carta para un abuelo'. Iván, que durante toda su vida ha hecho muchos voluntariados, no dudó en colaborar también en esta ocasión. Iván le escribió una carta y Mariano, directamente, le llamó por teléfono: “No nos conocíamos, pero aquí estamos. La verdad, yo tengo mucha alegría que se acordara Iván de mí, porque aquí hay muchos momentos en los que estás un poquito bajo”.

Uno de esos momentos en los que, como él dice, estuvo "un poquito bajo" fue precisamente cuando le tuvieron que ingresar en el hospital. Mariano se puso enfermo, no pudieron hablar durante su estancia en urgencias y en cuanto salió, -y aunque no era viernes-, Iván fue a visitarle y a darle ánimos. Para él fue un apoyo fundamental: “Con Mariano todos los días son especiales. El tío tiene muy buen discurso, puedes hablar con él de política, de economía... Y aunque no tenga estudios superiores, es muy sabio”.





Ya se ha convertido en tradición ir al bar del otro lado de la calle a tomar algo, ponerse a al día y hacerse compañía. Lo que más les funciona, como cuenta Mariano, es verse en persona: “Soy muy parco en palabras y al conocerle me he soltado. Al principio no sabía dónde me metía, pero al conocerle ya deseo que lleguen los viernes para darle un abrazo”. Mariano es de Castilla la Mancha y fue taxista durante 45 años. Para él, la visita de Iván es algo muy especial, un momento que espera toda la semana.

'Una carta para un abuelo'



La historia de Mariano e Iván es uno de los miles que han surgido gracias a la iniciativa, una 'Carta para un abuelo'. Alberto Cabanes, CEO y fundador, explica cómo comenzó esta idea: “No podíamos visitar a las personas mayores en las residencias y pensamos en esta iniciativa para felicitarles la Navidad y que se sintieran acompañados. Pensamos que recibiríamos unas decenas de cartas y recibimos varios cientos de miles de cartas para personas mayores”.

Trabajan con cuatrocientas residencias de nuestro país y, solamente este año, han recibido más de 250 mil cartas de personas de 25 países diferentes. La idea es escribir una felicitación de Navidad, un mensaje bonito o de ánimo. Es una forma de cuidar a las personas que viven las residencia y que tienden a sentirse solas: “Es un colectivo que está olvidado y que son vulnerables. En las residencias no hay personas mayores, hay bibliotecas. Hay una cantidad de conocimiento que hay que traspasar a las nuevas generaciones, pero, sobre todo, tenemos que trabajar por una sociedad más inclusiva. Son una parte fundamental”.





En esta iniciativa participan miles y miles de personas. Esta Navidad han sido más de 250 mil, pero, a lo largo del año, reciben el apoyo de 13 mil voluntarios. Ellos hacen una labor importantísima al ir a visitar a los mayores en las residencias durante el año. Como dice Alberto, su trabajo es muy bonito y gratificante: “Ver cómo cambias la vida de las personas cuando recibes mensajes de voluntarios o personas mayores, yo creo que no hay nada más bonito que eso”.

'Una carta a un abuelo', la iniciativa de Adopta Un Abuelo que consiste en felicitarle la Navidad a una persona que vive en una residencia. Es muy sencillo: solo tienes que entrar en su página web: adoptaunabuelo.org y escribir una carta en uno de los formularios. Ellos te dicen a qué persona irá destinada. ¿Quién sabe? A lo mejor surge una amistad tan bonita como la de Mariano e Iván. Se conocieron hace un año gracias a esta iniciativa y hoy son dos grandes amigos que se ven cada viernes.