Manuel Valls se lleva un 'Zas' por sus críticas a Ciudadanos

Como dirían los que te ensucian el alma, está muy ofendidito. Recuerden que en marzo montó un partido, Barcelona pel Camvi y concurrió a las elecciones junto con Ciudadanos. Albert Rivera había apostado por esta relación tanto, que incluso renunció a presentar solo a su propio partido, con la trayectoria que había tenido en Barcelona y relegando incluso a quienes se habían batido el cobre día a día, que tuvieron que dar un paso atrás para que encabezara la lista el ex primer ministro francés.

Cuando uno recurre al casting para elaborar las listas electorales buscando un golpe de efecto, al final puede encajar el golpe y lamentar el efecto. Y es lo que le pasó a Rivera. Consiguieron 6 concejales, tres por cada una de las formaciones. Valls decidió hacer lo que le vino en gana y apoyó con sus tres concejales a Colau, a la que había puesto de vuelta y media por populista y no sé cuántas cosas más. Y Rivera dijo que esa no era la visión del partido y que rompía. Y desde entonces, Valls no pierde oportunidad para arremeter contra Ciudadanos. Lo hizo ayer en una entrevista a El País.

Vamos a ver Manuel. El empeño en diferenciar entre Sánchez y el PSOE no es de ahora. Deberías conocerlo antes de firmar el acuerdo, y firmaste. Tú sabrás por qué. Dices que no se puede pretender adelantar al PP aprovechando a Vox. Pues si esa es la estrategia de Ciudadanos, vaya banda: porque a Vox no le han puesto un cordón sino un muro. Y hablas de ética y de principios.

Mira, Manuel. En 2005 defendiste el no en el referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Y después defendiste el sí, porque era la disciplina de partido. En 2016 perdiste las primarias a la presidencia de la República por el Partido Socialista y te negaste a apoyar al ganador. El partido denunció "un incumplimiento de la palabra dada" que violaba "gravemente el principio de la lealtad y el espíritu de las primarias". Así que lecciones de ética y de principios, pocas. Pero el problema es de Rivera, que debía conocer con quién trataba. Por cierto, arremeter cuando uno ha roto es ruin y muy rastrero.

Así que, por pretender dar ahora lecciones de ética criticando al partido del que te has servido después de que rompan contigo, el concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, se lleva un.....Zas!