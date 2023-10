Vicente es un joven treintañero que reside en Suiza y que, en vistas a que regresaba a su país, España, decidió comprarse una vivienda y embarcarse en una hipoteca. Lo que no esperaba era la sorpresa que iba a llevarse al acercarse a la entidad financiera para firmarla, tal y como contó en La Linterna a Ángel Expósito. Todo ello a través de una programación especial de COPE en la que dedicó más de 12 horas a la compleja situación de la vivienda en nuestro país.

Y es que son muchos los jóvenes que con esta situación cada vez ven menos factible la posibilidad de adquirir una casa. En Valencia, donde acudió Ángel Expósito, tan solo uno de cada cien menores de 30 años compró una vivienda en 2022. El panorama continúa siendo muy complicado y más ahora que siguen subiendo los tipos. Precisamente esta subida de interés es la que está haciendo muy difícil la situación de Víctor. Tiene 34 años y hace cuatro años decidió buscarse la vida fuera en Suiza.

En febrero de 2021, residiendo en Suiza, decidió comprar una vivienda nueva en Valencia con la intención de habitarla en enero de este mismo año. En su momento le ofrecían una hipoteca con un interés variable del 0,98 %, pero cuando llegó la hora de la firma, la financiera se da cuenta de algo, como explicó en COPE José Ramón Blay administrador de fincas en Valencia y encargado de gestionar el caso.





El cambio en la hipoteca de Víctor a firmar

“Tras dos años y medio en Suiza al final me planteaba en qué podía invertir mis ahorros y pensamos que una de las mejores opciones era adquirir una vivienda, porque el precio de la vivienda estaba bien y siempre había querido volver a España”, explicaba el propio Víctor en COPE. No obstante, tras pedirle innumerables garantías de devolver hipoteca de 180 mil euros cuando tenía una nómina y un capital más que suficiente se le transforma hasta tener que cerrar un interés fijo del 3,25%: se dieron cuenta de que vivía en Suiza.

“Él se compromete inicialmente, entrega unas cantidades a cuenta hasta que llega la hora de la hipoteca. Le ofrecen un tipo variable y cuando llega el momento de la firma el director de la entidad financiera le dice que al no ser residente en España le tiene que cambiar las condiciones con un incremento sustancial en el tipo de interés”, explica José Ramón Blay, encargado del caso de Víctor. Y es que hablamos de cerca de 400 euros más al mes. Un sobrecoste que claro Víctor está replanteándose no asumir:

“El problema está en que el sobrecoste de 300 euros que tenemos nos ha hecho plantearnos si merece la pena vender el piso antes que pagar el sobre coste”, explica Víctor. No obstante, el propio José Ramón es el primero que recomienda en COPE no vender en estos casos.

El drama de Vicente en Aldaya



Pero, por otro lado, está el caso de Vicente: tiene 2 hijos, vive en un piso de Valencia capital con su familia, la hipoteca está a nombre de su esposa, además es propietario de una vivienda en Aldaya, que está alquilada y lo que cobra de alquiler lo usa para pagar la hipoteca. Pero en la última revisión le han subido 120 euros al mes la hipoteca pero él por ley sólo puede subir el alquiler a su inquilino un 2 %.

“Hemos pasado en pocos meses de ir tirando a estar con el agua al cuello. Yo estaba pagando unos 430 euros de alquiler y con el interés al 0,8 y ahora he pasado a 120 euros más y el interés al 3%”, explica a Ángel Expósito en La Linterna. “Cobraba de alquiler 560, no lo subí en 5 años y ahora le he tenido que subir a 600 euros”. Pero, ¿cómo han conseguido en casa de Vicente salvar esta diferencia de presupuesto? “La verdad es que hemos recortado las salidas, mirando el céntimo al comprar y con la suerte que tenemos de que tenemos trabajo”, concluye.