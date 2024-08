Jorge Bustos destapa el riesgo real de que Vinicius acabe fichando por un equipo de Arabia Saudi

La comunicación se ha convertido en una pieza clave para los clubes de fútbol en España, una maquinaria para tener recursos para mantener a los mejores jugadores. Gabinetes de comunicación, agencias de redes sociales para jugadores... Pero eso no quiere decir que algunos clubes no hayan tenido que vender parte de su capital a agentes extranjeros, incluso rusos. Así, Jorge Bustos analizaba este miércoles cuál es la perspectiva de LaLiga en este arranque de temporada junto a Luis Munilla, del equipo de Deportes COPE.

“Después del fichaje de Mbappé, y aunque haya perdido a Kroos, el Real Madrid es el gran favorito para ganar la Liga este año”, comentaba el periodista al presentador de La Linterna. Sobre posibles sorpresas para esta temporada como ocurrió en la anterior con el Girona, que peleó el título, lamenta que el club catalán “ha perdido buena parte de la columna vertebral” y no cree que vaya a haber un equipo similar este año. “Me encantaría que un equipo con la tradición del Athletic de Bilbao, con el Rock n Roll de Valverde, pero es complicado”.

Aunque reconoce Munilla “hay muy poca pasta” en la liga española para este mercado de fichajes, “el Atlético de Madrid es el equipo que mejor se ha reforzado, además del Madrid, y ha sido sorprendente”. Julián Álvarez, delantero del Manchester City, ha firmado por el club colchonero por 75 millones de euros fijos (que pueden ser 100 con las variables), más 40 que ha pagado por Sorloth al Villarreal y si se cierran los 40 al Chelsea por Gallagher. “El Atlético de Madrid podría ser el candidato a pelear el título de este año por encima del Barça”, apunta.

Eso sí, de cara a lo que queda de mercado, Munilla no cree factible que haya un último gran fichaje que esté al nivel de Julián Álvarez o Mbappé, a los que considera, ya no las adquisiciones más importantes en España, sino de todo el mercado europeo. “Lo de Nico Williams al Barça parece cada día más una quimera”, sentencia.

Uno de los bombazos de los últimos días en el mundo del fútbol es que, según el medio británico 'The Athletic' hay "una delegación del Fondo de Inversión Pública" de Arabia Saudí que "trabaja en nombre del Ministerio de Deportes" y que ha iniciado los "primeros acercamientos" al jugador para intentar convencerle de un nuevo proyecto en Arabia antes del comienzo del Mundial. Entre ellos, la estrella del Real Madrid, Vinicius Jr.

“Es cierto que se han ido jugadores importantes, pero todos estaban pasados de rosca o de edad”, matiza Munilla, que tranquiliza al madridista Bustos sobre una posible marcha del brasileño. “El día que un futbolista que esté en plenitud futbolística como puede ser el caso de Vinicius, entonces sí pensaré que es un riesgo... Pero sigo sin pensar hasta que haya un futbolista que ponga el dinero por encima”.

Real Madrid forward Vinicius Jr has turned down a lucrative offer to join the Saudi Pro League.



More from @MarioCortegana ??https://t.co/sB8FnYis1F