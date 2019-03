Jon Uriarte:''A sus órdenes, mi señoría''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

¿Qué está pasando en la política española para que cada vez más partidos políticos incluyan en sus listas a militares? de hecho son considerados como los fichajes clave para ganar las elecciones. ¿Te imaginas cómo sería un Congreso con tanto militar o ex militar en los escaños? Jon Uriarte, que conoce a unos cuantos describe la situación.

Esta claro que en las próximas elecciones, gane quien gane habrá que decir: 'a sus órdenes señoría'. ¿Cómo sería un Congreso con tantos militares cuya vida se ha desarrollado en sitios donde hay toques de queda? Hemos estado pensando en que el Congreso está en lo que se denomina 'Madrid Central', donde no se puede ni entrar con el coche ni aparcar. Aunque pensándolo bien y siendo militares...

Luego está la forma de hablar. Los militares ya no son los de antaño, ahora tienen verbo fluido y sabe muchos idiomas. Lo que no impide que sean directos en las réplicas típicas a otros diputados o al propio presidente. Poner a un militar en las listas ya lo hizo en su día 'Podemos'. Es más, Pablo Iglesias ha hecho chistecito sobre tanques durante una conferencia en el Ritz aquí en Madrid.

Hablemos también de los gastos. Un militar igual se asusta al ver el sueldo que cobra un diputado. No sabemos, al menos hoy en día se cobra más que antes vestido de caqui. Y si no recordemos cómo era la mili. Hay quien crítica que los militares que están fichando para ir en las listas de los partidos son ya jubilados. Lo serán, pero están muy en forma. Y si no lo están lo lo disimulan muy bien.