Jon Uriarte: ''Todos somos Theresa May''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Theresa May prepara su dimisión, o eso dice. Todo puede ocurrir, pero lo que está claro es que la primera ministra no tiene muchos amiguitos. Por eso nos preguntamos: ¿Por qué no te quieren May? Aunque según Jon Uriarte, 'La Linterna' sabe porque.

Lo del Brexit supera al final de 'Perdidos'. Ya nadie lo entiende. Sea como fuere, a May no la quieren mucho y eso que la mujer da todo tipo de explicaciones. En la tierra de la Queen Isabel no le quieren mucho a May ultimamente. Y fuera tampoco, los corresponsales están hartos de este tema.

¿Es realmente consciente Theresa May de que nadie la quiere?, ¿le consideran culpable de atascar la solución del Brexit? En cuanto al resto de la ciudadanía europea está tan harta, que como si se van al Polo Norte. Y más España por el tema de Gibraltar, que ya conocemos por aquí muy bien a los ingleses. En cuanto a los poderosos como Francia y Alemania tampoco que le vemos mucho por la labor de darle abrazos a May.

Hay que reconocer que May no lo tiene nada fácil. Proponga lo que proponga siempre se lo tiran abajo. Quizá porque el Parlamento Británico no entiende que están más heridos de muerte que el caballero negro de los python.