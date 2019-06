Jon Uriarte: ''Todo lo que supone ser rey''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

El reinado de Felipe VI cumple 5 años. ¿Qué supone ser el rey de España? Es la pregunta que nos hemos en 'La Linterna' y Jon Uriarte ha creído tener la respuesta.

Ser rey no es trabajo fácil; te chafan los fine de semanas, en Navidad tienes que salir por la tele...es parecida a la vida que tienen los compañeros de la radio. Y ya no decimos nada cuando tu padre ha sido rey durante 40 años. No es fácil ser rey en estos tiempos, pero nunca hay que perder las formas y mucho menos la diplomacia. Esto implica tener mano izquierda a la hora de encajar las críticas a la corona.

En estos 5 años, Felipe VI ha peleado por abrir la corona al siglo XXI. Lo que exige abrir, literal, las puertas de la Zarzuela. Recibir a gente de la política, de la prensa, del mundo del deporte y del espectáculo. No hay que olvidar a la España republicana, porque Felipe VI también les ha recibido y siempre con esa 'flema' propia de la realeza que les permiten debatir sin aspavientos ni estridencias.

En estos 5 años de reinado, Felipe VI tenía otro gran reto: que no le compararan con la figura ni de su padre, ni de su madre. El listón estaba muy alto. Por último están los mensajes reales. El que lanzó ante el órdago independentista catalán fue el más sonado, pero también están los famosos mensajes de Navidad. En esos, lo mejor es seguir la senda del otro monarca. Uno que no tuvo reino, pero que siempre se sentará en el trono del humor.