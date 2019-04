Jon Uriarte: ''Segundas partes nunca fueron buenas''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Ojo con las segundas partes porque rara vez son buenas, salvo el padrino o alguna por ahí suelta. Lo decimos por el segundo debate electoral. ¿Qué podemos esperar? Jon Uriarte que cree que se debe hacer una segunda parte de 'El sexto sentido' en la que no está muerto Bruce Willis lo explica.

Pensamos que ya que hacen en Antena 3 la segunda parte del debate, ¿qué les hubiera costado que lo moderaran trancas y barrancas?. O hacer una peli del tema, en plan comedia y de esa forma pues te dan algo diferente. Así tendríamos hasta la promoción de la película hecha.

Por lo menos tenemos una máquina para recordar segundas partes que fueron auténticos truños. Por ejemplo, y sin ir más lejos grease. La primera no es para echar cohetes, pero la segunda en vez de laca habría naftalina. En la segunda parte no participó Travolta, cosa que se echo de menos ayer. No hubo un Travolta que llevase el paso. Aunque podría haber sido peor, esta noche algunos candidatos se creerán que son Patrick Swayze el que perpetró tras 'Dirty Dancing 2'.

Las segundas partes tienen que intentar superar la primera en algo. Sea en argumento o en puesta en escena. Lo malo es que viste Aznar y González y el debate de ahora es como ver 'Karate Kid 4'.