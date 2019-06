Jon Uriarte: ''Rondas de contactos alternativas para el Rey''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Más que un palacio parece un tiovivo. La Zarzuela es una ronda de contactos constante, de hecho el Rey Felipe lleva tantas que ya es todo un experto. En COPE creemos que debe dar un paso más. Pensamos que debe recibir a más gente, por lo que le ofrecemos una ronda alternativa.

Hay quien va para nada y quien debería ir pero no está invitado. Y eso que el Rey Felipe lleva seis rondas. No nos extrañaría que la de ahora llevase otro ritmo. El último ha sido Pedro Sánchez y teniendo en cuenta que va crecido desde las últimas elecciones el trato es de rey a rey.

No olvidemos que son los representantes de 15 partidos políticos y eso que dos no van, porque en ese caso sería 17. si no van estos mejor para ellos. Ya que hay sitio podrían convocar a otra gente para dar colorido al tema.

Bien pensado es como una boda. Tienes que ir saludando a a gente que no te apetece, pero no te queda otra y encima todos hablan mal de todos. Hay que decir también que hay cambio de estética. El Rey Felipe ha recibido en la puerta de su despacho. Antes el invitado esperaba hasta que aparecía el rey. En COPE pensamos que para bajar esos 15 minutos por visita, el invitado debería dejarse caer el la Zarzuela estilo Falete.

Ya puestos también se podría hacer una ronda internacional. Al fin y al cabo España también se la juega en otros países. Por ejemplo, en Venezuela y hay alguien que no es su presidente todavía, pero se postula. Hablamos de 'El Puma'.