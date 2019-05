Jon Uriarte: ''¿Qué pasa con la fragata?

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Estados Unidos medita su respuesta tras la retirada de la fragata Méndez Núñez, que escoltaba el portaaviones Abraham Lincoln por el Golfo Pérsico. Ojo, que Trump se puede poner chulito. Pues menos lobos caperucita, porque en COPE tenemos algo que decirte Donald Trump.

Hay que tener en cuenta que este hombre se mete en tantos charcos y se enfada con tanta gente, que mañana lo mismo no se acuerda ni de la fragata. La decisión de sacar de allí la fragata ha generado, nunca mejor dicho, un mar de dudas. La verdad es que no nos acordamos de cómo, porque y quién tomo la decisión.

Por otro lado, ¿qué dice el alto mando estadounidense? Porque allí habrá gente lista y no tan listo. Esperemos que no sea tan así como el general Hotshot que interpretaba Lloyd Bridges. No es de extrañar que los Yankees esten mosqueados ante la ausencia de esta nave. Cuando las cosas se pone chunga, mejor tener cerca un marinero o soldado español.

Mejor que Trump no se ponga chulito. Si quieres jugar a las guerras le mandamos un Madelman o un acordeón para que atemorice al enemigo con la mejor arma española.