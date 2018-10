Jon Uriarte: ''¿Qué hay del reparto de motes en el trabajo?"

Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han conseguido cerrar en dos meses un acuerdo presupuestario que supondrá un mayor gasto público y más recaudación con el fin de revertir las políticas del anterior Gobierno del PP. ¿Cómo lo ve Jon Uriarte?

Puestos hacer castillos en el aire, 'La Linterna' de Cope te ayuda y qué mejor que con Jon Uriarte. Tras el acuerdo presupuestario Uriarte se pregunta ¿de dónde sacamos la pasta para eso? Y en segundo lugar ¿Qué otros temas no han abordado? Nosotros tenemos algún que otro asunto, como por ejemplo...¿quién acabará con el jefe de parecido carácter simpático pero luego no es así? Lo del jefe comprensible no es asunto baladí. Eso dice Uriarte mirando con ojos de cordero degollado a su magnífico jefe, Ángel Expósito. Él no esta muy de acuerdo.

¿Y qué hay del reparto de motes en el trabajo? Errejón por ejemplo, que le dicen 'el niño' o ¿se regularizarán otros sueldos?

¿Y qué hay de la batallas de los trabajadores fumadores con los que no lo son? Son tantas cuestiones que deberían tratarse en el acuerdo del PSOE y Podemos que por ello, Cope te ayuda.