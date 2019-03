Jon Uriarte: ''proponemos a los diputados nuevas normas de conducta''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Los diputados de la próxima legislatura tendrán nuevas normas de conducta. Tendrán que ver con actividades previas al cargo, pero en 'La Linterna' creemos que deberían ir más allá. Así que proponemos otras normas con Jon Uriarte.

Lo de las sociedades que has tenido, los problemas con Hacienda... que se controle eso de los Diputados pues está bien pero deberíamos exigir que los títulos que dicen tener sean reales y sobre todo que se noten que han estudiado.

Otra norma que deberíamos proponer a los futuros diputados y diputadas es la de que establezcan un listado de los y las que no habla nunca. Y que nadie les moleste si no quieren hablar. Que nadie les obligue porque es peor. Y luego está el lado contrario. Quién tenga algo que decir que lo haga de forma educada y con cierto dominio del lenguaje del discurso, que se note que son las verdaderas voces del pueblo.

Hay un apartado que es el de detallar donaciones, regalos no remunerados que ha recibido. Bien sea dinero, viajes o un coche perfecto, pero ya que hablamos de coche vamos a proponer eliminar los viajes pagados que no sean imprescindibles para el curro. Que utilizan el coche como si fuera suyo y tuvieran que pagarlo, porque hay quién pasa de no tener coche a viajar con chófer.

También hemos querido hablar del apartado tecnológico. Los móviles, las tablets... nada de cambiar cada año de modelo, como todo hijo de vecino a funcionar con el viejo. De hecho algunos no han necesitado un aparato así en su vida, pero como ahora es gratis.

Hemos abordado el tema de la imagen. Pedimos un poquito de por favor a la hora de vestir. Que ir en chanclas y bermudas al hemiciclo no es serio, sobre todo cuando sus señorías no son precisamente unos adolescentes aunque algunos cree que sí.

Otro día seguiremos con nuevas normas para los diputados de la próxima legislatura. Hoy nos vamos a quedar con un consejo. Que no se hagan ilusiones, pueden votar lo que quieran porque llegará el viernes y el gobierno tirará de decretos.