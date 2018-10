Jon Uriarte: ''¿El Presidente Sánchez no lo ha dejado claro?''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

la Comisión Europea ha remitido una carta a España para pedir aclaraciones sobre los Presupuestos que envió en Gobierno, por riesgo particularmente grave de no cumplimiento. ¿Qué es lo que no entienden? ¿El Presidente Sánchez no lo ha dejado claro? Jon Uriarte tiene la respuesta.

Bruselas mandará por carta a petición de que les aclaren algunos puntos y Uriarte dice que ''miedo me daría recoger esa carta''. La carta supuestamente vendrá escrita en inglés y ¡claro! son palabras muy técnicas, por lo que habrá que buscar buenos traductores.

Parece que hay algún cálculo económico que no les encaja. Algo raro porque la subida del sueldo base, los planes para recaudar a los ricos sonaba muy bien. Lo mismo creen que son castillos en el aire o que España quiere tomar el pelo.

En el nuevo borrador que se envía hay oportunidad de cambiar algo para que lo acepten. Por ejemplo los planes de España para hacer lo que propone el Gobierno y Podemos, pero sin dejar de ahorrar dinero.

Uriarte se pregunta ¿realmente piden aclaraciones porque no lo entienden o porque es muy farragoso? Pues puede que un poco de ambas cosas, la verdad. ''Si tardas mucho en explicarlo o es que no lo tienes claro o es que es mentira'' afirma rotundamente Uriarte.