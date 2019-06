Jon Uriarte: ''¿Por qué le gusta tanto el avión a Pedro Sánchez?''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas

Fue en AVE a Granada para inaugurar la nueva ruta. El caso es que un Falcon fue vacío a Granada, él volvió en Falcon a Madrid y después pilló un helicóptero de Torrejón a La Moncloa. Esta claro que a Pedro Sánchez le gusta volar, porque tiene esa querencia a los aviones y Jon Uriarte sabe el porque.

Con lo cómodo que es el AVE, ¿Por qué prescindió de ello Pedro Sánchez? Quizá se deba a lo que escuchó el otro día. Cierta noticia que dio Luis del Olmo hace años sobre aviones, trenes y pollos. Puede que lo escuchara y le diese miedo, porque no se entiende que el Falcon tuviera que ir hasta Granada para recogerle con lo que eso contamina.

Pedro Sánchez se pirra por ver las nubes desde arriba. No hay que olvidar que el avión es solo para él y para su equipo más íntimo. Así que no le pasa lo que a Gila con el tren. Por otro lado, en su avión privado solo para presidentes no hay un plasta que te de el viaje. Como esos que no entienden que para hablar por el móvil ha que salir de la zona. Eso sí, evitas molestar.

Otra opción para Pedro Sánchez sería hacer un gesto de esos que quedan muy bien, por ejemplo hacer un viaje de vuelta en autobús. De esa forma conocería las opiniones de la ciudadanía. Puede ser que Sánchez le encanta que le expliquen que hay que hacer en caso de emergencia en un avión.