Jon Uriarte: ''Pepe Blanco le cambia el nombre a Pepu Herández y nosotros recordamos otros errores''

La propuesta y aceptación de Pepu Fernández para competir por Alcaldía de Madrid. Así arranca el tweet enviado por quién fue ministro de Fomento y portavoz del Gobierno José Blanco. Cierto que Pepu lleva como segundo apellido Fernández, pero el primero es Hernández... una errata, un error que nos ha hecho recordar otros y Jon Uriarte los ha recordado.

Sigue colgado y sin rectificación en la cuenta de Blanco ese tweet, por lo cual se podría decir que le llama por el segundo apellido, como Zapatero, pero no colaría porque no es la primera vez que esté político se lía con los nombres. Hemos querido recordar como llamó al jugador Ibaka.

Pensando en políticos conocidos por el segundo apellido más que por el primero nos ha venido a la mente Pons González Pons. El día que Patxi López le llamó de otra manera... El problema debe ser de carácter internacional. Hemos recordado al que fuera presidente de México, Peña Nieto especialista en liarse con los nombres de los pueblos.

Aunque no lo parezca hay lugares peores para equivocarse con un nombre, por ejemplo que te equivoques en el altar y digas el nombre de otra o de otro el día de tu boda. El caso de Pepe Blanco llamando a Pepu Hernández, Pepu Fernández no es un caso extraño. Eso sí, la candidatura no empezó bien. Menos mal que Pepu es conocido.