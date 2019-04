Jon Uriarte: ''Nos parecen pocos días de reflexión''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Mañana es jornada de reflexión. El día en que presuntamente pensamos y decidimos a quién votar, pero nos parece poca cosa, sobre todo para algunos como Jon Uriarte que lleva días reflexionando.

Ya que nos animan a reflexionar hagámoslo, por ejemplo de temas más profundos como, ¿quien liderará el país? U otros asuntos como se propone Luis Piedrahita. También deberíamos reflexionar sobre, ¿por qué España nos parece un país lleno de defectos y cuando salimos fuera se nos pasa?

Tampoco nos pasemos con la reflexión, no sea que le demos demasiadas vueltas al coco. Puede pasar que no acabes haciendo una reflexión, sino una introspección. Para reflexionar bien aconsejamos hacer antes ejercicio o algo físico, que relaje el cuerpo y abra la mente. Pero no recomendamos el bricolaje, si no es lo tuyo puede ser contraproducente.

Como hemos comprobando, nos pareces poco contar con un solo día para reflexionar. Hay tanto para pensar detenidamente...como lo de los nombres en España.