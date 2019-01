Jon Uriarte: '' nos ofrecemos a proteger a Puigdemont''

Puigdemont hace probar unos dulces a alguien de seguridad por si estaban envenenados. Además lleva chaleco antibalas. ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo a algo? Visto el panorama, COPE ayuda a al líder independentista. Nosotros nos ofrecemos a proteger a Puigdemont y Jon Uriarte sabe como.

¿Qué tipo de guardaspaldas como un pastel en estas circunstancias? Todo esto forma parte de una caja que le regalaron y que repartió entre su escolta, o no le gustaban. Sea como fuere 'La Linterna' le propone un equipo que se coma las envenenadas e incluso las que nadie quiere. Hay galletas que las carga el diablo, mira lo que le pasó a George Bush hijo que se atragantó con una.

Tampoco nos podemos sorprender por un político que actúe de esta manera. Aunque los padres de la democracia actuaban de otra forma, pero en cuanto nos dejaron votar...y no olvidemos que los políticos de ahora son todos de la EGB.

La casa de Puigdemont debe estar protegida y teniendo en cuenta los temores del líder del procés, la clave está en que todos tengamos claras las órdenes.

En este dispositivo de protección para Puigdemont debemos hacer inspecciones sorpresas. Pedimos perdón de antemano porque sabemos que puede causar alguna que otra molestia. ¡Ojo! Que las puertas pueden estar sin cerrojos. Las claves están en que no coma pasteles y que no vaya a donde no debe. Eso incluye su propia residencia de Waterloo.