Jon Uriarte: ''Iglesias y Echenique, ¿una historia de amor u odio?

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

¿Patada hacia arriba o patada a secas?, ¿amor o desamor? Echenique ya no es secretario de organización de Podemos. Iglesias asegura que ahora su trabajo será más importante. Hay quien dice que huele a purga y COPE lo aclara .

Hay quien dirá que porque nosotros sabemos más que otros, pues porque estamos en la cabeza de Pablo Iglesias. No lo decimos nosotros, hay un documento televisivo donde lo menciona el propio Echenique. Nosotros sabíamos que iba a pasar algo, porque el que nace Alfa no quiere que nadie le haga sombra. De hecho la campaña 'Vuelve', por el retorno de Iglesias tras la vuelta de su paternidad pudo anunciarse aún peor.

Lo de las purgad de Pablo viene de viejo. Recordemos a Carolina Bescansa, que causó tanto revuelo por dar el pecho a su hijo en el Congreso de Diputados. Y como Pablo no podía ser menos fue más padrazo que nadie en este mundo y más allá.

En la lista de 'te quiero, pero lejos' también está Monedero. Tras trincar un pastón de Venezuela se dedica en la actualidad a contar cuentos como nadie. Era cuestión de tiempo que Errejón se echara a los brazos de Carmena. Y entonces llegó el gran desamor; el no entiendo como me has podido hacer esto a mí, olvida mi nombre y pega la vuelta.