Jon Uriarte: ''El Duque de Edimburgo cumple 98 años y nosotros le felicitamos''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Ha cumplido 98 años y casi nos olvidamos de él. Hablamos de el duque de Edimburgo del que somos muy fans. En COPE hemos querido hacerle un homenaje junto con Jon Uriarte, compañero suyo de pupitre.

El duque de Edimburgo lleva 98 años dejándonos grandes perlas. Sin ir más lejos, cuando cumplió 90 años dijo algo como: ''hay cosas que se me están empezando a caer''. A su mujer, la reina Isabel le dijo después de su coronación; ''Querida, ¿dónde has conseguido ese sombrero?. Nos imaginamos la celebración de ese día clavadita a la escena de 'Mejor imposible'. Hay otra muy buena frase del duque que decía: ''me gustaría mucho ir a Rusia, aunque esos bastardos asesinaron a la mitad de mi familia''. Lo cierto es que tiene razón, pero no contento dijo que el ruso es un idioma poco útil.

Recordando la figuro del duque de Edimburgo nos hemos dado cuenta que su fama de 'bocachanclas' es injusta. Es que en le entienden. A un profesor de la autoescuela le dijo:¿cómo logras mantener a tus alumnos sobrios el tiempo suficiente para que puedan aprobar el examen?

Otro de los momentos fue cuando mientras aceptada un obsequio de una mujer, en una visita a Kenia. ''Eres una mujer verdad'', esa fue la grandiosa frase. Pensamos que esto nos puede pasar a cualquiera y si no que se lo pregunten a Leo Harlem.