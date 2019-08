Jon Uriarte: ''COPE te cuenta cómo se trabaja en verano''

Jon Uriarte analiza con Mamen Vizcaíno una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Trabajar en verano tiene una ventaja y es que en una ciudad se llega antes a trabajar, no hay jefes, por eso todo el mundo quiere los mismos meses. Los meses de verano son los que asisten al estreno laboral de mucha gente, porque ese primer trabajo suele surgir, generalmente en verano, pero rara vez es un trabajo fijo. El horario de verano tampoco es el mimo que en invierno y esto se nota en la jornada laboral, lo que no impide que haya gente que no se acostumbre a madrugar en agosto.

Una de las cosas que más se repiten es que en verano las sustituciones merman a veces la calidad del servicio. El verano es la fecha ideal para enlazar trabajos... o no, porque conseguir trabajo no es tan fácil como dicen. No podemos negar que hay gente que ni en verano recibe ofertas de trabajo, ya sea por su perfil o porque ta cosa está complicada hay gente que consiguen que no la llamen para nada.

Hay que advertir que fuera de España la cosa tampoco mejora. Conseguir trabajo es complicado en todas partes sea o no verano y sobretodo en países como China sino empleas muchas horas. El verano es una estación para trabajar por primera vez o para quien prefiere otras fechas de vacaciones.