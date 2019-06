Jon Uriarte: ''COPE te ayuda a superar una ruptura''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Era lo previsible, pero hay casos que superan lo imagino. Nos referimos a los extraños amores y las sonadas rupturas que se han dado en los ayuntamientos y en algunos localidades de España. 'COPE quiere ayudar a sobrellevar esas rupturas'. Jon Uriarte, que sabe mucho por ser un rompecorazones es de la opinión que lo que no se puede arreglar con pegamento, mejor tirarlo.

Hay que ver lo rápido que se olvida en la política los antiguos amores. Raro es el ayuntamiento en el que no haya habido tensiones. Alguno se lleva la palma como Barcelona. Los ciudadanos están enfadados con Valls y los de Puigdemonte enfadados con Colau.

Por no hablar de Madrid donde Vox y Cs siguen con el pulso mientras Carmena haces las maletas o no. El caso es que si tienes que romper, es que lo hagas sin ninguna duda. Nada de excusas como: 'yo no quería' o 'me obligó la ejecutiva'. Si tienes que romper, rompes.

Otro consejo es que la ruptura sea rápida. Hoy en día basta con un mensaje o una llamada rápida para decir; 'no quiero estar contigo'. Antes, sin embargo era mucho más complicado. Lo bueno de una ruptura es empezar de cero y eso supone que, si hubo problemas anteriormente en el ayuntamiento es buena excusa para solucionarlo. Sobre todo si es un tema de corrupción, de hecho los nuevos alcaldes podrían hacer visitas guiadas a los turistas extranjeros.

Y en una ruptura, ¿en quién te apoyas? Por que a veces te sientes muy solo. En esto los compañeros del partidos son como los amigos, cuando también están a tu lado. Otra cosa es que te ayuden. Desde La Linterna de COPE proponemos la creación de un cuerpo de policía para evitar casos de ruptura y así a ver si son capaces de desactivar la crisis.