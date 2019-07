Jon Uriarte: ''¿Es un buen baremo la cerveza?''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Se consume tanta cerveza como antes de la crisis. Hay datos que quizás no son definitivos, pero invitan a la esperanza sobre la recuperación económica. ¿Es un buen baremo la cerveza? Jon Uriarte lo ha investigado.

La cerveza es un buen indicador de como van las cosas. Si la gente bebe birra en vez de agua, es que hay euros en el bolsillos. Hay casos en los que tampoco es un dato fiable, por ejemplo si le preguntas al comandante Lara. ¿Es tan importante la cerveza cómo para que un estudio vea relación entre el consumo y la economía?

Una cosa es el consumo y otra el gasto, porque beber es fácil, pero pagar...y si no, imaginemos una pelea entre 'gorrones'. Escaqueo típico que, esa especie lejos de extinguirse crece y crece. Cuidado, que los brotes verdes suelen llevar a engaño en asuntos de economía. Este tema aplicado a la cerveza puede ser 'no tengo dinero o no me dejan beber'.