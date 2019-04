Jon Uriarte: ''Ayudamos a los indecisos en el voto''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Dos debates, análisis de los mismos, pero sigue siendo muy elevado el número de indecisos. Por eso, aquí en 'La Linterna' queremos echar una mano a quienes están en la duda sobre a quien darle el voto. Al menos es la idea que ha tenido Jon Uriarte.

Es evidente que este es un país de indecisos, a los hechos me remito. De hecho, si los indecisos fueran partidos políticos arrasarían en las elecciones. Fíjate que es raro que haya tanta indeciso con el nivel de políticos que tenemos en nuestro país. A cada cual mejor. Quizá el problema también es electorado potencial, porque hay gente muy indecisa en todo. Hay quién tiene que tener muy claro el tema para dar una respuesta.

Lo primero que tiene que hacer un indeciso es dejar de serlo en el día a día y tomar decisiones de manera individual. Algo que tampoco es muy fácil para algunas personas, por ejemplo para elegir un plato.

Otra cosa que debe tener en cuenta una persona indecisa, es que no puede andar cambiando de opinión cada dos por tres. Ni aunque te presione o te abrumen con preguntas, porque hay quien no soporta, por ejemplo, que le localicen por el móvil.

Y siguiendo con el decálogo para dejar de ser indeciso tenemos que reconocer que antes había dos posibles presidentes. Era más fácil, pero lo de los dos partidos eso ya pasó a la historia. La cosa se complica para quienes se quedaron en el pasado. Pasa en la política y también pasa cuando te toca elegir un coche.

Y por último, las personas indecisas deben recordar que aquí no hay vuelta atrás. Lo que votes no se puede cambiar, porque en unas elecciones políticas no hay posibilidad de cambio, ni el ticket regalo.