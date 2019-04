Jon Uriarte: ''¿Te acuerdas cuando no había Facebook, Whatsapp o Instagram?''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Y de repente ni Facebook, ni whatsapp, ni Instagram. Se habían caído. Para mucha gente fue todo un dramón. Sucedió ayer sobre la 13 hora española, pero afectó a todo el planeta y esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo era el mundo cuando no existían esas redes sociales?

Había un tiempo en el que te llamaban a casa y quién recibia el mensaje normalmente era tu padre o tu madre o quién contestar a esa hora el teléfono. Ayer no solo se cayeron estas redes, además estabas sin localización. Aunque creemos que en el fondo es una ventaja cuando no quieres dar explicaciones.

Otra de las cosas, que las generaciones actuales no imaginan es que nosotros hablábamos por teléfono. O sea, lo de escribir mensajes no existía. Por eso, los que no somos nativos en Internet nos cueste mucho adaptarnos a las tecnologías.

Ahora puedes mandar un mensaje a cualquier lugar del planeta y te dan una noticia al instante. Antes también con el telegrama. Era más o menos como Twitter, solo que pagabas por palabra y tenías que ser muy preciso.

Por otro lado, la tecnología no estaba tan alcance de la gente y hablar con un famoso o con un político importante era mucho más difícil. Ahora no nos imaginamos como sería un presidente sin Twitter.