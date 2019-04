Jon Uriarte: ''4750 partidos políticos nos parecen pocos''

4750 es el número de partidos políticos inscritos en España. Sinceramente son casi 5000, pero creemos que faltan muchos más. Nos parecen pocos partidos, tanto es así que Jon Uriarte nos ha comentado otros que deberían ser fundados ya. Hacen falta más partidos, y el primero que se nos ha ocurrido y que creemos que arrasará en toda España y Europa es el 'BDG', bares de guardia. Otro que también arrasaría, puesto que afecta a mucha gente es el partido 'CIV', calvos infravalorados.

Demostramos que caben más partidos. También el 'PM a 10', o lo que es lo mismo derecho a no madrugar. Vota al partido 'No antes de las 10'. A lo que nos lleva a pensar en que el empleo es algo que preocupa, pero no se está llevando, no hay propuestas serias y por eso proponemos el 'PRH'.

Casi 5000 partidos y mira todos los que faltan. Si no llega a ser por Expósito y Uriarte...por ejemplos, debería existir una formación que evitaría disputas familiares. El 'PRJM', partido de las reglas de juegos de mesa. Tampoco nos olvidamos de los colectivos más castigados y abandonados como el 'PCU', el partidos de los cuñados.

Y por último y más acorde con nuestro comunicador para que sea él el líder sería el 'PAA', partido animalista antimosquistas.