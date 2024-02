Un guardia civil desvela qué había en un coche incautado en Sanlúcar que retrata a los narcos de Cádiz

Luis Bueno es guardia civil y secretario de Organización de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en la provincia de Cádiz, y explicaba este lunes en La Linterna que “por supuesto que esto se veía venir” una tragedia como la muerte de dos agentes el pasado viernes en Barbate, arrollados por una narcolancha: “era la crónica de una muerte anunciada”.









“Lo veníamos denunciando desde 2018 y se lo comunicamos a la fiscal antidroga hace un mes, que se avecinaba una desgracia, y el tiempo desgraciadamente nos ha dado la razón”, explica a Expósito en los micrófonos de COPE. “El narcotraficante tiene un fin que es meter su droga y su negocio y, si se ponen por delante unos guardias civiles o una familia con un vehículo que sale a un día de campo, se los van a llevar por delante y le va a dar igual, la empatía del narco con la vida ajena es cero”, subraya.





¿Se ha perdido el principio de autoridad?



Los agentes, asegura el miembro de AUGC, solicitan personal destinado a detener al narcotráfico, “aumentarlo”. Pero también están otras ramas en las que insiste que deben reforzarse: que las leyes tienen que endurecerse, que no se deben cuestionar las acciones de los guardias civiles contra esos narcos, porque a veces los guardias civiles “tienen miedo porque siempre hay alguien grabando y el agente parece que siempre es el malo”.

“También hay que tener un buen sistema educativo para el niño de 14 años, rodeado de narcos, que le enseñe que el narcotráfico no es futuro laboral idóneo”.

Sobre el principio de autoridad, para el secretario de organización de AUGC Cádiz, “lleva perdido mucho tiempo, no sólo en Cádiz”. Recuerda casos como el de los agentes que les agredieron Asturias. “No hay respeto ninguno porque son niños de 20 años que no tienen nada que perder, mucho dinero en efectivo, llegan a bastante dinero sólo por vigilar las patrullas”, denuncia.









Lo que había en un coche incautado en Sanlúcar



Recordaba Bueno un incidente que ocurría hace un mes con un coche incautado en otra localidad de la provincia. “Ponía en el marcador de un vehículo intervenido en una operación en Sanlúcar, aparecía en el cartón “no pares”, como comparten en su cuenta de 'X'.

Critica el portavoz de AUGC que el ministro del Interor “siempre dice que está todo bien, que había medios suficientes, pero nosotros queremos hechos, no palabras” y se muestra extrañado por cómo se acabó con la unidad de élite OCON. “Además fue de una forma rápida y fulminante, sin cumplir el año de renovación. No se sabe por qué fue pero los resultados lo dejan claro”.





Por último, insiste en que la moral de los agentes en la zona está “muy mal”. “El servicio más bonito en la Guadria Civil es la seguridad ciudadana, porque atiendes a los problemas de la gente, pero ahora no la quiere nadie, porque el agente se ve solo. La moral es muy baja, aquí funcionamos muy bien porque tenemos muy buenos guardias civiles, compañeros que dan el 200%, pero con una moral muy baja”, concluye.