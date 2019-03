Gasam y Madja intentan salir adelante tras la muerte de su hijo

La Guerra en siria te estamos contando nuestro viaje a aquel país. En el Valle de los Cristianos hoy viven muchos desplazados. Todos tienen sus historias.. Madja y Gasam son un matrimonio que ronda los 60 años. Viven en un apartamento con una habitación que sirve de salón, de comedor, de cocina, de almacén.. En las paredes hay iconos religiosos y sobre el uno de los sofás se pueden ver pequeñas figuritas religiosas. Madja nos recibe con una sonrisa pero viste de riguroso luto. Lleva colgado un rosario y una cadena con la foto de su hijo.. Un chaval al que un francotirador le reventó la cabeza.

COPE.es

Madja nos cuenta que "antes de la guerra nosotros estábamos felices, teníamos una vida normal, pero de repente mi hijo murió. Perdimos todo y fuimos desplazados". Todo cambió tras la muerte de su hijo. "Estábamos en nuestra casa jcon un juego de mesa cuando un francotirador disparó a la cabeza de mi hijo. Fuimos al hospital y estuvo 48 horas ingresado, pero finalmente murió. Nos eligieron por apoyábamos al gobierno y a los militares, por eso le mataron".

Gasam es autonómo, no tiene un trabajo fijo y va empalmando pequeños empleos. El día de nuestra visita precisamente ha comenzado a trabajar como albañil. Su hijo pequeño ha vuelto a Homs para tratar de reconstruir su casa pero Madja es pesimista. "Queremos abandonar Siria porque aquí no hay vida. No tengo esperanza para el futuro". Acto seguido se pone a llorar.