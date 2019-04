Garrido se lleva un “zas” por su inesperado fichaje por Ciudadanos

Hoy le toca al expresidente de la Comunidad de Madrid, el popular y ciudadano, Angel Garrido: "Disculpen los oyentes que no sean de Madrid porque me hago cargo de que probablemente no le conozcan mucho. Yo vivo en la comunidad de Madrid y les confieso que tampoco se crean que mucho. No sé si le ponen a cara. A ver es bueno, es un señor y ya. El que sustituyó a Cristina Cifuentes. Y no les puedo decir más.

Casado decidió sustituirlo por otra persona para las próximas autonómicas y le puso en el número 4 a las Elecciones Europeas. Y ayer se hizo público que pasa del PP y que irá en las listas a la Asamblea de Madrid por Ciudadanos. Ha dicho que lo hace por coherencia, que es lo mismo que dijo hace unos días el concejal también del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, cuando supo que no contaban con él después de 30 años. Así que decidió pasarse a Vox.

Garrido ha tachado a su nuevo partido, en el que ahora se siente cómodo, de oportunista, de populista y de otras lindezas varias. Vamos a ver Ángel. Salvando a Toni Cantó, no consta que haya mucho actor más. Al menos hasta ahora. Que igual está surgiendo una estrella de la comedia y estamos aquí dándole vueltas pensando que todo esto tiene algo que ver con los principios y la decencia.

Por cierto, has cerrado el acuerdo el martes y en la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid vas en el puesto 13 Tú verás. Así que, por intentar vender esta vendetta como un ejercicio de coherencia después de haber aceptado ir con el PP en la candidatura a las europeas y a cuatro días de las generales, el expresidente de la Comunidad de Madrid, el popular y ahora ciudadano, Angel Garrido, se lleva un......Zas"