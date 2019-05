Fernández Vara en 'La Linterna': ''No dejé la política en 2012 porque Rubalcaba no me dejó''

El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara era amigo personal de Alfredo Pérez Rubalcaba. Fernández Vara ha revelado en 'La Linterna' con Ángel Expósito que no dejó la política en el año 2012 tras perder las elecciones, porque Rubalcaba no le dejó. Para Fernández Vara "Alfredo no es patrimonio del PSOE es patrimonio de España. Él me enseñó la química de la política"

Fernández Vara ha revelado que tras aquellas elecciones autonómicas que perdió ante José Antonio Monago él estaba dispuesto a abandonar la política, pero Alfredo Pérez Rubalcaba le dijo que "no debía abandonar, que era un momento muy complicado y que había que apretar los dientes y trabajar para volver a ganar".

El presidente de la Junta de Extremadura ha destacado que a Rubalcaba le tocó vivir momentos muy complejos y ha recordado su etapa al frente del Ministerio del Interior. Fernández Vara ha contado que "Rubalcaba era un hombre muy de hablar, un hombre de mesa camilla". "Te llamaba y te decía cómo tienes esta noche, ¿te puedes? venir y acudías y te encontrabas con tres o cuatro compañeros, te encontrabas con Patxi, con Manolo Chaves, con Marcelino Iglesias" recuerda Fernández Vara.

Fernández Vara ha recordado la faceta más personal de Rubalcaba y su afición por el fútbol. Uno del Barça y otro del Real Madrid decidieron hace tiempo no hablar de fútbol. "La semana pasada le dije: este no es vuestro año y él me contestó que ya veremos como acaba. Parecía intuir lo que la ha ocurrido al Barça" recuerda el presidente extremeño.

En opinión de Fernandez Vara lo más importante para Rubalcaba ha sido ser ministro de Educación, "fíjate tú, un tío que acabó con ETA y para el que lo más importante había sido la Educación".