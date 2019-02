Federico Lombardi, en 'La Linterna': “Es necesario un cambio de mentalidad ante los abusos en la Iglesia”

El Papa Francisco ha puesto sobre los hombros del Padre Federico Lombardi, ex portavoz vaticano y Presidente de la Fundación Joseph Ratzinger una nueva responsabilidad: nada menos que moderar y coordinar una cumbre histórica dedicada a la protección de los menores en la Iglesia, que se va a celebrar desde mañana jueves hasta el próximo domingo en el Vaticano. El coordinador del encuentro ha afirmado en 'La Linterna' con Ángel Expósito que las expectativas que ha suscitado esta cumbre son “demasiado grandes. En tres días no se pueden solucionar todos los problemas del mundo pero, sin duda, será un gran paso adelante”.



Están convocados todos los presidentes de las Conferencias Episcopales, representantes de las iglesias orientales, superiores de órdenes religiosas y varios jefes de dicasterios de la Santa Sede. El exportavoz del Vaticano ha explicado a Expósito que el encuentro debe servir para “concienciarnos del problema, compartir buenas prácticas y buscar soluciones para que todos tengamos una idea clara de lo que hay que hacer”. Ha añadido además que “tenemos que ayudar a la sociedad y evitar que experiencias trágicas se repitan”.



ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'LA LINTERNA'



El Padre Lombardi ha destacado el interés del Santo Padre para que los participantes del encuentro se reúnan con las víctimas de abusos sexuales y que conozcan de primera mano el “gran sufrimiento y las consecuencias que pueden durar toda la vida”. Ha reconocido también que hace tiempo no se aceptaba la gravedad de las consecuencias o no se entendieron y ahora tienen que difundir urgentemente la responsabilidad de los hechos y dar cuenta a la comunidad y a la Iglesia”.



Respecto a los posibles acusados por abusos sexuales, Federico Lombardi ha asegurado que la Iglesia ha dicho claramente que "es necesario respetar las leyes de cada país. La Iglesia tiene sus procesos canónicos pero los culpables tienen que responder ante la sociedad", ha concluido.