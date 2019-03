La familia del pequeño Abel consigue un enfermero en su colegio de Marchena

Abel tiene 4 años y desde que nació, padece una enfermedad rara. Tiene hiperplexia de tipo 2. Una de la características de esta hiperplexia es el riesgo de sufrir muerte súbita. El pequeño es una de las siete personas que en España han recibido este diagnóstico. Para que te hagas una idea de la gravedad del asunto. Si durante una crisis a este niño no le atiende personal sanitario, puede morir en sólo cuatro minutos. Su vida pende de un hilo en cuatro minutos. ¿La solución? Una inmediata reanimación cardiopulmonar.

Abel no podía ir al cole como el resto de los niños de su edad en Marchena, Sevilla donde vive él y su familia. Y no podía, porque el colegio no disponía de personal sanitario que le atendiese en caso de crisis. Así que no iban a poner en riesgo la vida de Abel. Hace dos meses, sus padres desesperados por la situación, pasaron por 'Herrera en COPE'. Ahora han conseguido que el Colegio Maestra Ángeles Cuesta de Marchena, en Sevilla tenga un enfermero. José Luís Vázquez es el papá de Abel y ha estado con Jon Uriarte de nuevo en 'Herrera en COPE'. José Luís ha contado la solución inicial que le daba la Consejería de Educación andaluza. La lucha de José Luís y su mujer ha dado sus frutos y Abel tendrá la oportunidad de jugar y aprender en el cole.