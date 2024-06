Expósito señala qué debería haber hecho el rey Felipe VI tras el plantón de Albares para ver a Estopa

El director de La Linterna, Ángel Expósito, y el colaborador Jon Uriarte comentaban este lunes en el programa los motivos del plantón de Albares al rey Felipe VI en su viaje oficial a los países bálticos. Así, ambos señalan que el ministro de Exteriores “ha dejado plantado al Rey en su gira” porque, asegura, “tenía entradas para ver a Estopa”. “Podrán adornarlo como quieran, pero no es la primera vez, así que no hay excusa”.

Y es que este mismo lunes también se ha hecho público en redes sociales y vídeo del ministro saludando a los cantantes de la banda de rumba barcelonesa conformada por los hermanos David y José Manuel Muñoz. En las imágenes puede verse como ambos se saludan mientras Albares apunta que, aunque tenía ese día una agenda muy apretada, había podido acudir al concierto que se celebró en el estadio Wanda de Madrid.









Un encuentra que se produjo después de que uno de los artistas, David Muñoz, confesara en una entrevista en La Resistencia que había llegado a confundir a Albares con el padre del también cantante C. Tangana durante un concierto. Por ello, este fin de semana Estopa vaciló al ministro llamándole “el padre de C. Tangana” cuando se acercó a saludarles.





Qué debería haber hecho Felipe VI tras el plantón



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una situación que han comentado ambos comunicadores de COPE en la sección 'He visto luz', dedicada a ver la actualidad desde un punto de vista de humor. Así, los dos periodistas bromeaban con “ayudar al Gobierno a justificar sus plantones al Rey”. “Para ello tengo a Jon Uriarte que cree que Felipe VI tenía que haber suspendido el viaje y, en efecto, irse también a ver a Estopa”, comentaban. “¡Ahí estamos!”, “Tiene razón, tenía que haber dicho “¡qué pasa! Que me voy a ver a estos dos, aquí también vengo yo”, aseguraban ambos.









Así, Expósito y Uriarte jugaban con el propio nombre de la sección: “Bueno he visto luz y he entrado que debió ser lo que dijo el ministro cuando llegó al concierto”. El periodista vasco recordaba que Albares había argumentado, para no acudir al viaje oficial de Felipe VI, que tenía “problemas de agenda” y en un vídeo se ve cómo el ministro dijo “estoy muy liado pero he venido” a los cantantes de Estopa. “Hombre claro. Lo que manda, manda, claro que sí. Que te escaquees vale, pero que digas eso y luego te pillen...” apuntaba el director del programa.

Recordaban ambos que el titular de Exteriores había asegurado, para no acudir al viaje de los países bálticos, que tenía una reunión en Luxemburgo con miembros de la Unión Europea, “pero estaba con Estopa”. “Nuestro consejo es que siguiera con esa excusa y que no se derrumbe”, ironizaba Expósito. “No olvidemos que en el caso del ministro se trataba, no de una cena, sino de algo que no te apetece ir”, comentaban respecto a las ganas de Albares de acudir al viaje del monarca. “Lo mejor es que use nuestra siguiente excusa: que no entendió el país al que acudía el Rey”.

El Rey Felipe VI visita la base militar de Adazi junto al contingente español de la OTAN / EFE









El viaje de Felipe VI



Y es que el Rey Felipe VI inició el pasado domingo un viaje oficial a Estonia, Lituania y Letonia, países de la UE fronterizos con Rusia, donde ya ha mantenido encuentros institucionales y visitar los destacamentos españoles que participan en misiones que la OTAN tiene desplegadas en los países bálticos. Es la primera ocasión en la que don Felipe viaja a los tres países bálticos, donde no le acompañó ningún ministro, al menos hasta este martes, cuando se incorporó la titular de Defensa, Margarita Robles. Es el primer viaje oficial del Rey tras cumplir 10 años de reinado que celebró el pasado 19 de junio en el Palacio Real de Madrid.

Tallin, la capital Estonia, fue la primera parada de la gira, siguió el lunes en Lituania y el martes, en Letonia. El propósito de la gira es fortalecer la relación con las tres repúblicas exsoviéticas y transmitir el apoyo de España a su seguridad ante la amenaza de Rusia, en especial, desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, lo que aumentó la tensión entre la OTAN y Moscú.