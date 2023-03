Expósito responde a las consecuencias que ha sufrido la enfermera que se quejó del catalán: "Lo importante..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, respondía este viernes a las consecuencias que ha sufrido la enfermera gaditana que se ha hecho viral en los últimos días tras quejarse del nivel de catalán exigido para las oposiciones en la comunidad autónoma. Concretamente, la polémica saltó el pasado jueves en redes sociales, donde la publicación de la enfermera gaditana que trabaja en el hospital Vall D'Hebron de Barcelona. Begoña Suárez, y se ha hecho viral debido a un vídeo de TikTok en el que critica el C1 de catalán para opositar.

Según asegura la joven en el vídeo, le obligan a estudiar “el puto C1 de catalán” para aprobar las oposiciones en la sanidad catalana. Es decir, que tiene que hablar perfectamente la lengua catalana para poder desarrollar su labor sanitaria en un hospital público de Cataluña. La joven enfermera del Vall D'Hebron dice que el C1 lo va a estudiar su “madre”, en tono de burla, asegurando que no iba a perder el tiempo en ello. “Se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán”.

Vídeo









La reacción de Expósito a las consecuencias para la enfermera



Así, y después de que más de 2 millones de personas vieran el vídeo en Twitter y 700.000 el original de TikTok, ha tenido que salir al paso el propio consejero de Salud, Manuel Balcell, para anunciar que abrirán un expediente a la enfermera por lo que considera unas “declaraciones intolerables" y culmina su mensaje recordando que en la región «el sistema sanitario debe garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña”.

Todo un revuelo que también ha querido comentar el director de La Linterna, Ángel Expósito, en su monólogo de este viernes. “El caso de la enfermera andaluza en Cataluña. La Generalitat expedienta a una enfermera gaditana por criticar que se tenga que sacar el C1 de catalán para seguir ejerciendo como enfermera. Ha provocado la reacción del expediente desde la Generalitat”. Por último, el comunicador de COPE ha querido ironizar con ello: “Que sea una excelente enfermera da lo mismo, da igual, lo importante es que sepa catalán”.









La enfermera pide la baja por miedo



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Añadido al expediente, el incidente ha tenido más consecuencias para la enfermera gaditana que, según publica El Español, uno de sus compañeros en el Vall d'Hebro, la joven ha pedido la baja debido al estrés derivado de la gran proyección que ha tenido el vídeo: “Hay gente muy loca y puede venir a darme una paliza. He recibido multitud de amenazas”. Además, la propia chica reconoce que está recibiendo “ayuda psicológica” y que se está viendo superada “por el señalamiento nacionalista al que ha quedado expuesta”.

Por último, Begoña Suárez ha querido señalar al Gobierno de la Generalitat y al conseller de Sanidad, Manel Balcells como uno de los principales instigadores, después de que Balcells tachara de “intolerables” las declaraciones de “una servidora pública”.