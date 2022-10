Expósito, desde Letonia: "Que España se despliegue tan lejos es para sentirse orgulloso de nuestros soldados"

El miedo a que les pueda ocurrir lo mismo que a Ucrania, es un sentimiento que sufren los gobernantes y ciudadanos de países como Letonia, Lituania, Estonia y Polonia.

Si todos han tomado medidas para hacer frente al "invasor" ruso, sin duda, el que más es Letonia. En la república báltica, no olvidan que fueron parte de la URSS y no quieren que su presente se parezca a aquel pasado por ello son los que más se enfrentan a Putin, le muestran a las claras que no están dispuestos a aceptar sus reglas.

Prefieren formar parte de la vieja Europa y ser miembro de la OTAN. La Alianza Atlántica ha reforzado su presencia en la zona y tiene distribuidos sobre el terreno sistemas antimisiles.

España, como miembro de la OTAN, está presente en la base aérea de Lielvardes. Casi un centenar de hombres que junto a soldados estadounidenses ayudan al Ejército letón y están pendientes de los peligros que puedan llegar desde el aire contra la república que baña el Mar Báltico.

Vídeo





El Mar Báltico en la frontera más al este con Rusia, es en este momento, uno de los puntos más importantes y delicados en la nueva geoestratégica mundial. Desde aquí se oyen y se sienten las bombas rusas sobre Ucrania.

Interceptar cualquier cosa que venga del cielo

Estar en Letonia es otra forma de acercarse a la guerra de Ucrania, a la invasión de Ucrania por parte de Putin. La base de Lielvardes ( a una hora de Riga, la capital letona), es una base del Ejército del Aire de Letonia, es una base pequeñita; estamos a poco más de cien kilómetros de la frontera con Rusia, desde aquí en poco más de 20 minutos se podría presentar un avión ruso o un ataque ruso dirección a la capital del país, Riga. Es una misión que depende de la OTAN, pero sobre todo es una misión bilateral, los letones pidieron ayuda y España se la prestó. Hay 85 soldados españoles y una batería de misiles antiaéreos procedentes de Cartagena. ¿Cuál es su misión? Interceptar cualquier cosa que vuele por encima, desde aviones, helicópteros, drones, misiles de crucero...

Estos cacharros pueden llegar hasta 8 kilómetros de altura, salen hacia arriba para defenderse de cualquier ataque y de lo que pueda pasar como está ocurriendo en Ucrania.









