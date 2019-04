Un error impide contar con el audio de la confesión del presunto asesino de Laura Luelmo

Seguro que recuerdas el caso de Laura Luelmo. Laura desapareció el 12 de diciembre del año pasado en El Campillo (Huelva). La chica había conseguido plaza como profe en el instituto del pueblo y por aquel entonces llevaba una semana dando clases de Dibujo, pero el 12 de diciembre no apareció en su trabajo. Rápidamente saltaron las alarmas. A Laura se la había tragado la tierra.

Cinco días después, su cadáver apareció en un descampado cerca del pueblo y con signos evidentes de violencia. En aquel momento, la Guardia Civil ya tenía un sospechoso. Bernardo Montoya. Y lo cierto es que no tardaron en detenerle. Fue el día 18, solo un día después de encontrar el cuerpo. Era su vecino, y fue arrestado cuando trataba de huir campo a través. Bernardo acababa de salir de prisión y la chica ya le había dicho a su novio que sentía miedo, parecía que su vecino la vigilaba. A la mañana siguiente de su detención, Montoya confesó que era el asesino de Laura.

Pues el caso de Laura hoy ha vuelto a ser noticia, precisamente por esta declaración. La confesión del presunto asesino no se grabó correctamente. Un cable del equipo informático no se había conectado correctamente y las palabras de Bernardo en las que admitía ser el autor del crimen no fueron recogidas. Aunque lo cierto es que parece que el fallo no es tan grave como podría parecer. El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores ha confirmado que no tienen la grabación, pero que si cuentan con la transcripción de la secretaria judicial, que tiene la misma validez.

Por otra parte, Miguel Rivera, abogado de Montoya en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que: “habiendo una segunda declaración exculpatoria del propio Montoya no descarta pedir para éste su puesta en libertad”.

Recordamos el titular: “La grabación en la que Bernardo Montoya admitía ser el asesino de Laura Luelmo no se grabó correctamente”. Afortunadamente parece que no alterará la resolución del caso.